Pål T. Jørgensen: Dødeligheten går nedover, også i korona-året

Hvor mange lik er ok, Ørjasæter, spurte Pål T. Jørgensen i et rasende innlegg. Han misforstår grunnleggende fakta om covid-19 og dødelighet i Norge.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Demografi, altså befolkningslære, er viktig for å forstå det grunnleggende rundt korona-epidimien. Det skjønte journalistene i Nettavisen allerede i vår.

Nordmenn dør mindre i koronaåret 2020 enn i tidligere år, ifølge Statistisk sentralbyrå. I Sverige gikk dødeligheten opp i vår og ned i høst i forhold til et normalår. Denne siste svenske under-dødeligheten er trolig fordi de aller eldste og skrøpeligste døde i vår, slik at de «mangler» i dødstallene i høst.

Vi skal nemlig dø. Noen lik bør vi faktisk ha for at samfunnet skal fungere. Drøyt 40.000 lik i året synes jeg er helt ok, for å svare direkte på Pål T. Jørgensens spørsmål.



- Har neppe fått med seg dette

Jørgensen referer dramatiske tilstander fra Europa i sitt angrep på undertegnede. Han har neppe fått med seg hvorfor Norge har så få covid-døde. Vi har mange gode forutsetninger i bunnen, som hjelper oss. Det er dette som skiller oss fra resten av tiltakene, altså utgangspunktet, mer enn selve tiltakene.

Det viktigste er den gode norske boligstandarden, altså lite trangboddhet, og en geografisk spredt befolkning. Legg til at vi er en relativt ung befolkning, i forhold til mange av de hardest rammede landene.

Vi har lav antibiotika-resistens. Det betyr at covid-19s følgesykdommer, det folk dør av, lar seg behandle på de aller, aller fleste. Videre har vi en sykelønnsordning som gjør at folk flest blir hjemme når de hoster, uten å måtte skjele til lommeboka.

I tillegg har vi myndigheter som fungerer, blant annet ved å være åpne. Men jeg mener de nå beveger seg på grensen av hva som er klokt. Situasjoner som ikke skaper smittespredning av betydning blir stengt ned. Bedrifter som har drevet utmerket smittevern og lagt til rette for god smittesporing står nå i fare for å gå konkurs.

Økt arbeidsledighet har store menneskelige omkostninger. Det samme har næringsdrivendes totale usikkerhet og unges opplevelse av ensomhet. Å få politiet på døra fordi man har selskap er kanskje nødvendig, men også det gjør noe med den alminnelige tilliten i samfunnet.

I dag er det infeksjons-medisinerne som setter agendaen. I morgen kan det bli samfunns-medisinerne som kommer med de dårligste nyhetene. Balansen mellom ulike hensyn må være utrolig vanskelig, når alle beslutninger tas under stor usikkerhet. Pål T. Jørgensen er mer skråsikker i sin sak enn selv de mest skolerte medisinske forskere.

- En nødvendig del av et demokrati

Jørgensen mener det er grunnleggende egoistisk å stille spørsmål ved myndighetenes tiltak. Jeg mener det er en nødvendig del av et demokrati. Reglene bør diskuteres, men alle, også de som er uenig, bør følge dem. Det trodde jeg var elementært.

Videre beskriver Jørgensen i dramatiske ordelag hvor ille det er å dø av covid-19. Spør en sykehjemsansatt om hvordan det er å dø, sånn rent generelt. Å gispe etter luft er vanlig. Det er vondt å dø, det tar gjerne uker der den døende ikke er i stand til å ta til seg vått eller tørt og der pasientens pust høres ulidelig smertefull ut.

Covid-19 er intet unntak. Men de 300 døde Jørgensen refererer til har en gjennomsnittsalder på 84 år, hadde oftest underliggende sykdommer og ville uansett covid-19 eller ikke lidd en smertefull død. Fordi det er helt jævlig å dø av sykdom. Visste ikke Jørgensen det?



Voldsom skremselspropaganda hjelper ingen

Det grusomme i landene han refererer til er at mange av de døde ikke fikk tilstrekkelig helsehjelp for å hindre, eller lindre, døden. Å unngå en slik overbelastning av helsevesenet i Norge er en viktig begrunnelse for tiltakene som settes inn mot smittespredning. Men betyr dette viktige målet at man aldri skal kunne sette spørsmål ved noen tiltak, noen gang?

Jørgensen er opprørt over at jeg mener noen av tiltakene er «show-off». (Her feilsiterer han ved å hevde at jeg utelukkende mener de er show-off. Presisjon er vanskelig når man er fly forbanna). Ja, jeg mistenker at redselen for å ikke virke handlekraftig styrer beslutningene mer enn iskald fornuft i noen tilfelle.

Det debatteres over hele verden om kuren (tiltakene) nå skader pasienten (folket) mer enn sykdommen. Det bør selvfølgelig også debatteres i Norge.

Voldsom skremselspropaganda derimot hjelper ingen. Særlig ikke når den er så løsrevet fra livets harde realiteter.

