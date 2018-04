Palestinske kilder: 30 demonstranter såret av israelske skudd på Gazastripen 

Minst 30 palestinere er skutt og såret av israelske soldater under demonstrasjoner ved grensen mellom Israel og Gazastripen, opplyser palestinske kilder.

Det melder den israelske avisen Haaretz fredag.

Tusenvis av palestinere deltar under protesten mot Israel på Gazastripen. Den israelske hæren har oppgitt av de nok en gang har skutt med skarpt mot demonstrantene selv om ingen skal ha forsøkt å ta seg over grensen. Enkelte av demonstrantene skal ha satt fyr på bildekk og israelske flagg.

Det er tredje fredagen på rad at innbyggere i den palestinske enklaven protesterer mot den israelske beleiringen og mot at de ikke får lov å vende tilbake til landsbyene som palestinere flyktet fra da staten Israel ble opprettet for snart 70 år siden.

Siden slutten av mars er rundt 30 palestinere drept og hundrevis såret av israelsk ild. Israel har tross kraftig kritikk varslet at soldatene fortsatt vil bruke skarp ammunisjon mot de ubevæpnede demonstrantene.

(©NTB)

Mest sett siste uken Solgte over takst - kjøpte drømmebolig