Par dømt for likskjending av svenske i Oslo

En 53 år gammel mann og en 39 år gammel kvinne er i Oslo tingrett dømt til 85 og 75 dagers fengsel for likskjending.

Aktor, politiadvokat Kari Kirkhorn, la ned påstand om fem måneders fengsel for de to.

For begges del har lang saksbehandlingstid og det faktum at de har erkjent straffskyld, innvirket på dommen i formildende retning.

Ifølge dommen pakket de i november 2016 inn en død svensk mann i plast, dro ham ut av en leilighet i Oslo, ned en trapp og plasserte liket blant søppel og søppelkasser utenfor blokka.

Paret bodde sammen i en leilighet i nærheten og er begge stoffmisbrukere. 53-åringen har forklart at leiligheten deres var tilholdssted for mange rusmisbrukere og at «det var som å bo på T-banen, det kom og gikk folk der hele tiden».

Mannen har sagt at de på et tidspunkt ble klar over at svensken, som lå på en sofa i stua, var død. De la til grunn at han hadde dødd av en overdose.

Paret har opplyst at en venn av dem hadde dødd av en overdose i leiligheten deres tre måneder før denne hendelsen. De hadde kontaktet politi og ambulanse, og ble satt i arrest da politiet ankom stedet.

Da det gikk opp for dem at mannen var død, fikk de panikk og fryktet at de igjen skulle bli satt på glattcelle. De ble derfor enige om å fjerne avdøde fra leiligheten og legge ham utenfor blokka, slik at han skulle bli funnet av vaktmesteren eller noen andre, fremgår det av dommen.

Kvinnen forklarte til politiet at de la pappemballasje over avdøde for at han ikke skulle fryse, selv om han var død.

(©NTB)