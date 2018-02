Par gikk barbeint på stranda - ble infisert med ormer

Advarer alle etter at hun opplevde skrekken på sydenferie

Kjæresteparet Eddie Zytner and Katie Stephens fra den kanadiske grensebyen Windsor var nylig på en klassisk sydenferie på et større feriekompleks i byen Punta Cana i Den dominikanske republikk.

Under ferien opplevde begge litt kribling i føttene, men de regnet med at det bare var insektsbitt.

Det var først da de kom hjem at symptomene virkelig begynte å merkes, med en intens kløe og stadig tydeligere symptomer.

Etter flere turer på sykehuset viste det seg at de begge var infisert av hakeormer som formerte seg i føttene deres.

Ifølge Store Norske Leksikon er dette lite hyggelige leieboere, som fester seg på mennesker som går barbeint og gjennomborer huden, før den formerer seg.

- Bruk sko!



Katie har nå tatt til Facebook for å advare alle som reiser i tropiske strøk om å ikke gå barbeint, og umiddelbart undersøke seg hvis man begynner å klø.

Bildene er ikke spesielt hyggelige.

Ifølge Windsor Star skal også et annet par de kom i kontakt med på feriestedet ha fått larveinfeksjon.

Vanlig flere steder i verden

Ifølge Reiseklinikken er disse ormene forholdsvis vanlig.

- Dette er en vanlig tilstand hos folk som kommer hjem fra ferie i blant annet Thailand. Det skyldes infeksjon med hundens hakeormer (Ancylostoma- ogUncinaria-arter). Hvis man går barbent, eller sitter på bakken på steder hvor hunder har gjort fra seg kan hakeormlarver trenge gjennom huden, skriver nettstedet.

- I og med at disse larvene kommer inn i feil vert kryper de målløst rundt i huden. Det vi ser er en allergisk reaksjon i sporet der larven har vert. Av og til kan det oppstå blemmedannelse. Når det går hull på blemmene er det fare for sekundærinfeksjoner. Tilstanden er ufarlig, disse larvene kan ikke invadere indre organer (i motsetning til for eksempel Toxocara- og Gnatostoma-arter), og larvene dør av seg selv etter noen uker.

