Par tiltalt for mishandling av spedbarn

Et foreldrepar er tiltalt for å ha mishandlet sitt nyfødte barn. Barnet pådro seg blant annet brudd i hodeskallen, men foreldrene mener årsaken er beinskjørhet.

Ifølge tiltalen foregikk mishandlingen mellom august og oktober 2014. Paret er tiltalt for å ha utsatt babyen for vold eller unnlatt å gripe inn for å forhindre volden barnet ble utsatt for. De er også tiltalt for å ha unnlatt å sørge for at det lille barnet fikk nødvendig helsehjelp til tross for tegn på at barnet trengte det, melder NRK.

Ifølge tiltalen fikk barnet blant annet påvist brudd i overarmen, skinnebeinet, lårbeinet, et ribbein og i hodeskallen. Det ble også påvist blødning i hjernen.

Advokat Eva Frivold, som representerer den tiltalte kvinnen, sier det er faglig uenighet mellom legene, og at noen av dem mener barnet har hatt en forbigående beinskjørhet. Hun forteller at barnet ble operert for en medfødt hjertelidelse da det var nyfødt, og at det hadde svært dårlig matinntak. Det kan ha ført til beinskjørhet, sier hun.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld i saken, og hun er svært fortvilet over den situasjon hun er kommet opp i, sier Frivold.

Barnefarens advokat, Bjørn Skuggevik, sier klienten ikke erkjenner straffskyld, og viser også konklusjonen om beinskjørhet. Han savner ydmykhet fra politiet og statsadvokaten i saken.

Rettssaken mot de to foreldrene skal opp i Heggen og Frøland tingrett i Mysen i 23. mai. Det er satt av ni dager til saken.

(©NTB)

