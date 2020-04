Park kan bli omgjort til gravplass i New York

Over 10.000 mennesker har dødd av koronaviruset i USA. I New York City kan det bli aktuelt å gravlegge de døde i en park – men kun midlertidig.

Også lastebilene med kjølekonteinere som blir brukt til å oppbevare de døde, i ferd med å bli fulle, ifølge Mark Levine, som sitter i byens helsekomité. Det samme gjelder byens gravplasser.

– Snart vil vi begynne med midlertidige begravelser. Det vil sannsynligvis bli gjort ved å bruke en av New Yorks parker (ja, du leste riktig). Det vil bli gravd grøfter for ti kister per rekke, skriver Levine på Twitter.

– Beredskapsplan

Levine justerte senere meldingen, og sa at begravelser i parker kun er en beredskapsplan i tilfelle dødsratene ikke begynner å synke.

Han fastholder imidlertid at det kan bli aktuelt å grave ned de døde på midlertidig basis for å unngå at militæret må samle inn lik fra kirker og fra gatene, slik han mener de har måttet gjøre i Italia.

Borgermester Bill de Blasio understreker på sin side at byen ennå ikke er kommet så langt at det er behov for midlertidige gravplasser, men han utelukker ikke at det kan bli nødvendig.

New York-guvernør Andrew Cuomo sier han ikke har hørt noe om at folk skal gravlegges i parker.

Verst rammet

New York er langt verre rammet av koronapandemien enn andre delstater i USA. 130.700 innbyggere har så langt fått påvist viruset, hvorav over halvparten bor i New York City.

Fra søndag til mandag steg dødstallet med 599, dermed er 4.758 mennesker registrert døde av sykdommen covid-19 i delstaten. Det er imidlertid 5 prosent færre enn døgnet før.

Under sin daglige pressekonferanse kunne Cuomo opplyse at antall sykehusinnleggelser og intensivbehandlinger er på vei ned.

– Det er gode tegn, og igjen tyder det på at kurven flater ut, sa guvernøren, som tror New York kan være svært nær ved å nå toppen på utbruddet.

Gave fra California

– Men hvis vi flater ut, så flater vi ut på et svært høyt nivå, og det er et enormt press på helsevesenet, la han til.

I California, USAs mest folkerike delstat, er situasjonen svært annerledes. Der er det påvist smitte hos 13.438 mennesker, hvorav 319 har dødd.

Californias guvernør Gavin Newsom sa mandag at delstaten gir 500 respiratorer til landets føderale lager, som nærmest har gått tom for respiratorer. Han begrunner gaven med at han er sikker på at hvis det hadde vært omvendt, så ville de andre delstatene ha hjulpet California.