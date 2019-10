Parlamentarikere får se brexitplan onsdag

Britiske parlamentsmedlemmer vil få se Boris Johnsons brexitplan i løpet av onsdagen, sier utenriksminister Dominic Raab.

Johnson sa i sin landsmøtetale at han vil legge fram en plan for EU som innebærer kompromisser på begge sider. Han kom ikke med noen detaljer om hva planen går ut på, men sa at den vil la hele Storbritannia forlate unionen fullstendig.

Utenriksminister Dominic Raab sier medlemmene av parlamentet vil få se forslaget senere onsdag, skriver BBCs reporter Nick Eardley på Twitter. Raab sier samtidig at parlamentarikerne ikke får mulighet til å stille spørsmål til ministrene før torsdag.

Johnson skal ha en telefonsamtale med EU-president Jean-Claude Juncker onsdag ettermiddag. Ifølge Eardley er det ventet at Johnson vil snakke med flere europeiske leder om avtalen i løpet av dagen.

