Partiet ingen vil samarbeide med kan bli tredje størst: - På valgnatten kommer beilerne

- Han blir umulig å holde utenfor, sier ekspertene om innvandringsfiendtlige Vidar Kleppe.

- Hvis vi skal forstå Kristiansand, nytter det ikke å se til nasjonale trender. Høyre og Ap sliter nasjonalt også, men det er mer kaotisk her, sier Dag Ingvar Jacobsen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Jacobsen konstaterer at alt fortsatt er vidåpent før kommunevalget i Kristiansand. På forrige meningsmåling, gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Fædrelandsvennen og VG, er Demokratene nesten tre ganger så stort som i 2015, og er byens tredje største parti med 10,2 prosent av stemmene. Ap og Høyre får 19,4 prosent hver av stemmene.

Omstridte Vidar Kleppe, Demokratenes ordførerkandidat, kan komme til å sitte med meget gode kort på hånden etter valgnatten, skal vi tro ekspertene.

- Hvem Demokratene eventuelt vil samarbeide med er det mest spennende med valget i år. Hverken Høyre eller Ap vil inngå noe formelt samarbeid med Demokratene, men det vil bli umulig å holde dem utenfor dersom de blir det tredje største partiet. Da kan muligens Kleppe kreve å bli varaordfører, noe som nok sitter langt inne for de andre partiene, sier Jacobsen.

Kleppes situasjon likner litt på den Jimmie Åkesson og Sverigedemokratene var i etter riksdagsvalget i Sverige i fjor høst. Partiet på ytre høyre fløy kom i en vippeposisjon som kunne sikre en av blokkene regjeringsmakt - men ingen av dem ville snakke og forhandle med ham. Politiske motstandere både på høyre- og venstresiden har inntatt samme holdning til Kleppe i Kristiansand.

Verdiene står sterkt i enkelte lommer

Jon Paschen Knudsen, førsteamanuensis ved UiA og tidligere politisk redaktør i Fædrelandsvennen, tror Kleppe og Demokratene kan komme i en form for posisjon som et resultat av et bredere forlik, men at det i så fall ikke blir noen fremskutt rolle. Knudsen tror det blir vanskelig for mange å samarbeide ideologisk med det islamkritiske partiet, men at Kleppe er en politiker mange klarer å samarbeide om enkeltsaker med.

- Mange politikere synes kanskje han er slitsom og krevende i møtesammenheng, men som person er han konstruktiv og grei å ha med å gjøre. Han gjør en god jobb i kulissene, og det står respekt av jobben han har gjort som leder av kontrollutvalget i Vest-Agder, for eksempel, sier Knudsen.

Kunstsiloprosjektet har ridd Kristiansand som en mare i valgkampen, og Kleppe har vært en prominent motstander av restaureringen av siloen, som skal bli et moderne kunstmuseum. Kleppe har også frontet kampen mot flyttingen av containerhavnen i byen. For en politisk ringrev som har sittet i bystyret i Kristiansand siden 1980-årene, vet Kleppe å skape blest.

- Det er lett å profilere seg og argumentere for å styrke eldreomsorgen på bekostning av milliardinvesteringer i infrastruktur. Som politiker er han dyktig til å utnytte slike situasjoner, sier Jacobsen, som mener Kleppe har holdt sin sti ren og har høy legitimitet blant velgerne fordi han ikke har vært en del av det brede fellesskapet som har stemt for de mest kontroversielle investeringene i årenes løp.

- Så det er enkeltsakene, og ikke verdiene, som resonnerer med innbyggerne og som gjør at Demokratene sanker stemmer i Kristiansand?

- Partiets verdier står sterkt i deler av Vest-Agder og hele veien til Farsund. Det finnes enkelte lommer der både Frp og Demokratene står veldig sterkt. Samtidig er Kleppe flink til å finne saker, og han er en person mange har sansen for, sier Knudsen.

Samtidig har innvandring, en sak Demokratene er tuftet på å være motstander av, vært en ikke-sak i kommunevalget. Det kan ha gagnet partiet i valgkampen, ifølge Jacobsen.

- Dersom du ser på partiprogrammet til Demokratene, så spriker det veldig - og inneholder en god del saker som ikke har vært en del av valgkampen i det hele tatt. Partier har vært flinke til å fremme standpunktet sitt i enkeltsaker, og Kleppe har lyktes med å fremstå som utenfor den politiske eliten, sier Jacobsen.

Kleppe: - Sjansene for å slå KrF er store

Ekspertene har vanskelig for å spå hvordan det vil gå med Demokratene på valgdagen.

- Folk sier gjerne én ting på målingene og noe annet på valgdagen, sier Knudsen.

Demokratenes Kleppe virker selvsikker få dager før valget, og mener Høyre og Ap kommer til å få det vanskelig med å overse partiet når stemmene er talt opp.

- I politikken skal man helst vite, ikke tro. Men sjansene for å slå KrF er store. Nå må vi stå på helt inn og overtale dem som er usikre, sier Kleppe.

Kleppe selv mener den historiske enigheten mellom KrF, Ap og Høyre, samt det han karakteriserer som en vanvittig pengebruk som går utover lovpålagte oppgaver, som gjør at velgerne nå for alvor ser mot Demokratene i Kristiansand.

- Folk reagerer på pengebruken i kommunen, og nå har selv de sindigste sørlendinger fått mer enn nok. Vi fronter andre løsninger og alternativer, og det får folk med seg, sier Kleppe.

- Men ingen ser ut til å ville samarbeide med deg?

- Jeg regner med at når resultatene kommer, så blir det samtaler. Alle som kjenner meg i Kristiansand vet at de ikke kan få en tryggere og bedre medspiller på laget. Samtidig så har jeg blitt demonisert før valget. Jeg tror pipen vil få en annen lyd etter valget, og for eksempel Ap vet hvor konstruktiv jeg kan være, sier Kleppe.

- Vil du kreve å bli varaordfører dersom dere blir tredje største parti?

- Vi krever ingenting. På valgnatten kommer beilerne. Vi er ikke opptatt av ordførerkjedet, men daglig drift og gjennomslag for våre hjertesaker, sier Kleppe.

