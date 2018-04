Partiet slår ring om fengslede Lula som sin presidentkandidat i Brasil

Brasils arbeiderparti slår fast at Luiz Inácio Lula da Silva fortsatt er deres presidentkandidat, til tross for at han sitter fengslet for korrupsjon.

– Han er vår kandidat uansett omstendigheter, sa partileder Gleisi Hoffman mandag til pressen utenfor politistasjonen i byen Curibita, hvor Lula holdes fengslet.

Den 72 år gamle presidentkandidaten og tidligere presidenten overga seg selv til politiet i helgen. Han ble i fjor dømt til over 12 års fengsel for å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter.

Han er også tiltalt i flere andre korrupsjonssaker, men hevder selv at han er uskyldig.

Lula er fortsatt favoritt på meningsmålingene foran presidentvalget i oktober, til tross for at straffesakene skaper tvil om hvorvidt han lovlig kan stille til valg.

Den korrupsjonsdømte sosialisten var en svært populær president fra 2003 til 2011, og var på sitt mest populære da han gikk av som følge av at han ikke kunne velges til en tredje periode på rappen.

