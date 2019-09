Partifelle: – Vi kan ikke la Abid stå alene

Abid Rajas oppgjør med Frps bruk av ordet snikislamisering er rett ord til rett tid, mener stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V).

– Frp forsøker å fremstille Raja som en polariseringspolitiker. Det er en så feil forståelse av ham som man kan ha. Han er landets fremste integreringspolitiker, sier stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) til VG.

Grimstad mener debatten har sporet av og handler for lite om Rajas hovedpoeng om hvordan lykkes med god integrering.

– Hans mange oppgjør med tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll på den ene siden, og med fordommer, myter og rasisme på den andre siden, har gjort ham upopulær både hos ekstreme islamister og høyreekstreme rasister. I denne kampen – for norsk toleranse – kan vi ikke la Abid stå alene, skriver han i en kronikk i VG.

Konflikten har pågått siden Abid Raja i et intervju med NRK 13. september uttalte at Frp driver med «brun» retorikk og propaganda og pekte spesielt på Siv Jensen og Sylvi Listhaug. I en kronikk i Aftenposten , noen dager senere, gikk Raja igjen til angrep på Frps retorikk om båtflyktninger og bruk av ordet «snikislamisering».

Grimstad avviser at kronikken hans er et støtteinnlegg for Raja i en lederstrid.

– Jeg har ikke tatt stilling til hvem som bør lede Venstre eller om vi må ha et lederskifte, sier Grimstad.

