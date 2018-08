Partifeller kritiske til Unge Venstre-lederens abortforslag

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark får kritikk av partifeller for forslaget om selvbestemt abort helt til uke 24.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark tok i Vårt Land til orde for å doble dagens grense for selvbestemt abort, altså til uke 24.

Han vil fremme abortspørsmålet på ungdomspartiets landsmøte i slutten av oktober og sier han tror forslaget vil få støtte, ifølge NRK. Men så langt har han fått kritikk, også fra egne partifeller.

– Vil møte motstand

– Det er spinnvilt å ville tillate fri abort på levedyktige fostre. Forslaget er over streken og for ekstremt. Jeg er overbevist om at forslaget kommer til å møte stor motstand på landsmøtet, sier leder August Simonsen av Bergen Unge Venstre.

Også fylkesleder Agnes Hoshovde Bernes i Hordaland Unge Venstre er kritisk. Hun mener dette er feil kamp og at partiet heller må arbeide for det de allerede har vedtatt.

– Vi bør arbeide for å fjerne nemndene, flytte grensa til selvbestemt abort til uke 18, samt kjempe for kvinners rett til lovlig abort i andre deler av verden, seier fylkeslederen.

Ønsker kritikk velkommen

Kjell Ingolf Ropstad i KrF sa søndag at forslaget var «skremmende og blottet for etiske refleksjoner.» Også Venstres helsepolitiske talsperson Carl-Erik Grimstad mener forslaget er problematisk, og har sagt til NRK at han ikke vil støtte det.

Selv ønsker Hansmark kritikken fra partifellene velkommen.

– Det er ikke sikkert jeg får gjennomslag for dette, men jeg mener det er riktig å ta debatten om når en skal sette den absolutte grensa, sier han.

Mest sett siste uken