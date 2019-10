Pasienter kjørte 16 timer og sto 12 timer i kø for å møte denne legen (36)

Dommeren håper å sette et eksempel med den 36 år gamle legen.

NEW YORK (Nettavisen): Denne legen, Joel Smithers (36), er et godt eksempel på opioid-krisen i USA nå står midt oppe i. 36-åringen skrev ut millioner av smertestillende opioider - og amerikanere reiste langveis fra for å få en time hos ham.

Daglig dør 130 amerikanere

Ifølge amerikanske myndigheter er over 2,5 millioner amerikanere i dag avhengige av opioider, som er en samlebetegnelse for naturlige og syntetiske stoffer med opphav i opium.

Uoffisielle tall tyder derimot på at et sted mellom fem og ti millioner amerikanere er avhengige, og siden 2000 har over 400.000 amerikanere dødd av overdose som en følge av opioider, skriver New York Times.

Ifølge Time Magazine skal pasienter ha kjørt i over 16 timer for å komme seg til Joel Smithers kontor. Flere av pasientene skal også ha sittet i opp mot 12 timer på kontoret hans for å få skrevet ut de særdeles avhengighetsskapende pillene. Foto: Southwest Virginia Regional Jail Authority

Bare i 2017 døde 47.000 amerikanere av en opioid-overdose, og ifølge drugabuse.gov dør det hver dag 130 amerikanere som en følge av opioid-overdoser.

Legen Joel Smithers (36) er således et god eksempel på utfordringene man sliter med i forbindelse med en av de største medisinske krisene USA står overfor.

- Han var en dopselger som gjemte seg bak sin hvite doktorfrakk, sier spesialagent Jon Fong ved Washington division of the Drug Enforcement Administration.

Dømt til 40 års fengsel

Den 36 år gamle legen, som skrev ut over 500.000 doser av opioider over en periode på bare to år, er nå dømt til 40 års fengsel.

Han ble dømt for i over 800 tilfeller å ha skrevet ut opioider ulovlig til pasienter. Man fant også bevis for at en kvinne fra Virginia døde som en følge av medikamentene han skrev ut.

I løpet av rettssaken fant man bevis for at legen drev en narkoring på tvers av flere amerikanske stater. Årsaken var at mange av hans pasienter kjørte flere hundre kilometer for å få tak i opioider.

- Jeg bare håper at denne dommen vil sette et eksempel for hva som skjer med leger som misbruker sin autoritet til å skrive ut medisiner for profitt. Deres handlinger har bidratt til opioid-krisen landet nå står overfor, sier politisjef Eddie Cassady i Martinsville.

Etterforskerne har funnet at 36-åringen fikk utbetalt hele 700.000 dollar, eler rundt 6,4 millioner norske kroner, som en følge av opioid-reseptene. Foto: ABC13News

Kjørte 16 timer - sto 12 timer i kø

Og det var nettopp her i Martinsville legen hadde sitt kontor. Martinsville er en by med bare 13.000 innbyggere og har en av de høyeste tilfellet av opioid-resepter i landet.

Byen ligger ved grensen til Nord Carolina, men ifølge dommen fikk Joel Smithers besøk fra pasienter fra både West Virginia, Kentucky, Ohio, Tennessee og Virginia.

Ifølge Time Magazine skal pasienter ha kjørt i over 16 timer for å komme seg til hans kontor, og flere av pasientene skal også ha sittet i opp mot 12 timer på kontoret hans for å få skrevet ut de særdeles avhengighetsskapende pillene.

Ifølge ABC13News sov til og med noen av pasientene utenfor kontoret hans. I dommen heter det at pasientene brukte medisinene selv, eller solgte dem videre.

Tall fra Drugabuse.gov viser at mellom 21 og 29 prosent av pasientene som får utskrevet opioider for kroniske smerter, misbruker dem, og at fire til seks prosent av dem som misbruker opioider senere går over til heroin.

Hele 80 prosent av dem som misbruker heroin, hadde først et misbruk av opioder som de hadde fått utskrevet av en lege.

Tjente 6,4 millioner kroner

I forbindelse med etterforskningen mot legen, kom det også frem at han ikke tok forsikringssaker. De har funnet at 36-åringen fikk utbetalt hele 700.000 dollar, rundt 6,4 millioner norske kroner, enten kontanter eller gjennom kredittkortutbetalinger frem til mars 2017, da politiet slo til mot legekontoret hans.

Frem til da hadde legen skrevet ut hundretusenvis av opioid-doser, siden han åpnet kontoret sitt i august 2015.

Å bekjempe opioid-epidemien i USA er en av Donald Trumps kampsaker, men også en av fanesakene til førstedamen. Her snakker Melania Trump under et møte om opidioder på Liberty University i Lynchburg, Virginia i november i fjor. Foto: Nicholas Kamm / AFP

Les også: Det internasjonale sykkelforbundet forbyr bruk av tramadol fra mars

Til sitt forsvar hevder legen av han ble lurt av flere av sine pasienter, og at flere av dem skal ha opplyst at deres egne legekontor hadde blitt lagt ned.

- Jeg har lært meg selv flere lekser på den harde måten når gjelder hvem jeg skulle ha stolt på eller ikke, sa legen i retten.

De sterkt vanedannende medisinene han skrev ut var både oksymorfon, oksykodon, hydromorfon og fentanyl, og rettssaken mot legen kommer som følge av en storoffensiv mot opioid-misbruket i USA.

I april i fjor gikk Drug Enforcement Administration og riksadvokater fra 48 stater sammen om å koordinere seg for å få gjort noe med problemene.

Legemiddelselskap må betale over 5,1 milliarder

Ifølge New York times er flere personer også i gang med å saksøke selskapene som lager medisinene, samt de som distribuerer dem.

To fylker i Ohio fikk nylig nærmere 190 millioner kroner fra det farmasøytiske selskapet Johnson & Johnson etter at de gikk til sak mot selskapet.

Det samme legemiddelselskapet ble i slutten av august i år dømt til å betale over 5,1 milliarder kroner i bot for å ha bidratt til opioid-krisen i USA.

Her holder Susan Stevens oppe en plakat foran Doald Trump i Rosehagen utenfor De hvite hus i februar i år. Susans Steven, som var invitert til arrangementet av presidenten, mistet sin datter i en opioid-overdose i 2017. Datteren ble 22 år gammel. Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Selskapet var det første farmasiselskapet som har blitt stilt for retten som følge av opioid krisen i USA, som i 2017 krevde 70.000 overdosedødsfall i USA.

Og senest for to uker siden ba legemiddelselskapet Purdue Pharma om konkursbeskyttelse etter å ha fått en rekke søksmål mot seg som følge av opioid-krisen i USA.

Selskapet, som blant annet produserer den reseptbelagte smertestillende medisinen Oxycontin, har fått over 2.000 søksmål mot seg i forbindelse med opioid-krisen i USA, skriver Reuters.

Alarm om opioid-forbruket i Norge

Men det er ikke bare i USA at opioid-misbruket er et problem. For bare litt over en måned siden slo Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA) alarm om opioid-forbruket i Norge.

De uttalte at «den enkelte fastlege står under et betydelig press fra pasienter med smerter for å få sterke smertestillende midler», og henvendte seg til departementet for å advarer mot trenden med legers økende forskrivning av potente opioider.

Prince døde av en overdose sterke opioider 21. april 2016. Bildet er fra artistens Super Bowl-opptreden i Miami i 2007. Foto: Chris O'Meara / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Les også: Antall narkotikasaker økte for første gang på fem år

Majoriteten av overdosedødsfallene grunnet opioider, er i økende grad opioider som brukes i vanlig medisinsk smertebehandling. Noen av disse legemidlene er anskaffet på illegalt vis, mens en god del antagelig er forskrevet i helsetjenesten, heter det i bekymringsbrevet.

- Vi har over tid har sett en økning i forskrivning av sterke smertestillende fra leger, for kroniske smertetilstander. Det vil si en økt tilgjengelighet i befolkningen av disse sterke smertestillende medisinene, uttalte Thomas Clausen, leder for Seraf og professor ved Universitetet i Oslo, til Dagens Medisin.

Helsedirektoratet opplyste samtidig at de nå reviderer veilederen for vanedannende legemidler. I 2017 døde til sammen 192 personer av en overdose i Norge og 83 prosent av dødsfallene skyldtes bruk av opioider.

FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) kom tidligere i sommer med en rapport som anslår at det i 2017 var 53,4 millioner opioidmisbrukere i verden, en økning på hele 56 prosent fra året før.