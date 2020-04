Påskeavslutning med uvær: - Fest hagemøblene

Kraftige vindkast vil merkes flere steder i landet i avslutningen av årets påske.

På lørdag skrev Meteorologisk institutt følgende på Twitter:

- Et stormsenter treffer oss søndag, og gir ruskevær i store deler av Norge . Det ventes kraftige vindkast, snø og vanskelige kjøreforhold flere steder.

Til Nettavisen sa vakthavende meteorolog, Martin Granerød, at et stormsenter ventes å treffe Helgeland i løpet av første del av søndag.

Les også: Meteorologen sender ut farevarsel: - Stormsenter på vei mot Norge

- Det setter opp et kraftig nordavindsfelt fra omtrent Stadt og opp til Troms, det innebærer sterk kuling utsatte steder, opplyste Granerød.

- Fest hagemøblene

Uværet vil fortsette fra søndag kveld til mandag formiddag, og de kraftige vindkastene vil komme opp på 28-38 meter per sekund i Trøndelag og deler av Nordland, skriver Meteorologisk institutt på søndag.

- For de som har tatt ut møbler og trampoliner i hagen, kan det være en idé å feste dette skikkelig. For vinden vil bli kraftig, sier vakthavende meteorolog i Storm, Cecilie Villanger, til TV 2 på søndag.

Les også: Forsker advarer og ber deg bruke solkrem: – Det vi ser nå har vi ikke sett på veldig lenge

- Mandag blir det kald vind frå nordvest, vi har sendt gult farevarsel på vindkast for Østlandet og Telemark, opplyser Meteorologisk institutt på Twitter.

Snø

Det er også ventet snø flere steder i landet fra søndag kveld til mandag kveld, Det er blant annet sendt ut gult farevarsel for snø i Møre og Romsdal og Nordfjord, og i Trøndelag, nord på Helgeland og sør i Salten kan det lokalt komme 10-25 cm snø.

Det kan også være utrygt for enkelte snøbyger nord for Mjøsa, mandag formiddag, skriver yr.no. På Vestlandet ventes det for det meste enkelte sludd- og snøbyger.