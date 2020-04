Påskeværet: Påskeidyll blir det disse to dagene

Skal man ut på tur i påsken, burde man utnytte de to neste dagene.

Det er en spesiell tid vi er inne i med koronapandemien som preger landet vårt, og dermed også påskeferien vår. Det er forbudt å dra til hytta, man skal unngå «unødvendige fritidsreiser» og holde avstand til folk.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har likevel oppfordret til at man kommer seg ut på tur i nærområdet og får frisk luft og aktivitet, så lenge man ikke er «Severin Suveren». Da er det to dager denne påsken som burde utnyttes for å gå tur, ifølge meteorologen.

- Påskeidyllen blir på torsdag og fredag, så kommer det et lavtrykk som erstatter det fine været Østafjells med nedbør på lørdag. I høyereliggende strøk vil nedbøren etter hvert gå over til snø, sier vakthavende statsmeteorolog Martin Granerød til Nettavisen.

Snø og vind

Det har vært storm i Nord-Norge før påsken, men skjærtorsdag vil stormen avta og det vil være muligheter for sol. Det er uansett ventet mer snø i landsdelen gjennom påsken.

- Det positive er at det ikke vil bli sterk vind, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til NTB.

Vestlandet får litt skyer, mens Trøndelag og Møre og Romsdal må regne med litt snø.



NORD: I nord blir det grått og muligheter for regn enkelte steder. Det beste været får man på torsdag. Foto: @Meteorologene (Twitter)

Skiføre

Selv om årets fjellpåske for mange ble med drømmen grunnet koronasituasjonen og hytteforbudet, så er det fortsatt muligheter for å komme seg ut på en skitur i påsken. Hvis du bor i Oslo-området kan marka tilby gode forhold.

- Det er skiføre nord i Marka, og fra cirka 450-500 meter over havet. Så i høyden finner du skiføre, en times kjøretur fra Oslo, sier skiforeningens løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff til Nettavisen.

Hun oppfordrer nordmenn til å komme seg ut og koble av, til tross for den vanskelige tiden vi er inne i.

- Kom dere ut på tur, og få et frikvarter i unntakstilstanden, er hennes klare beskjed.