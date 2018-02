Pass på: Spesielle kongelige regler for å hilse på William og Kate

Tips til Skam-skuespillere og andre som skal treffe de kongelige gjestene: Hva enn du gjør, ikke be om en selfie.

Mange synes det er skummelt å hilse på kjærestens foreldre, men hva hvis du plutselig står ansikt til ansikt med en vaskeekte prins? Og ikke hvemsomhelst, men hva hvis det er prins William, Storbritannias fremtidige konge, sønn av legendariske prinsesse Diana, og sønnesønn av like legendariske dronning Elizabeth du skal møte.

Skam-skuespillerne er noen av dem som skal møte det britiske prinseparet mens de er på norgesbesøk, fredag formiddag er det lagt inn et stopp på Hartvig Nissen videregående. Torsdag morgen landet paret på Gardermoen, og torsdag kveld var det middag på Slottet.

Det britiske kongehuset skriver selv på sine sider at det ikke finnes noen obligatoriske regler for oppførsel når man hilser på medlemmer av kongefamilien, men legger til at mange velger å følge tradisjonen.

Her følger et par konkrete tips - og noen regler for omgang med britiske kongelige:

1. Slik hilser du

Tradisjonen tilsier at menn bukker med nakken, mens kvinner gjør et såkalt hoffkniks. Imidlertid er nok denne tradisjonen etter hvert forbeholdt kongelige statsoverhoder, og ofte nøyer både menn og kvinner seg med et lite bukk, eller med bare å håndhilse på vanlig vis. Men vent med å strekke fram hånden før de rekker fram sin.

PÅ SLOTTET: Prins William av Storbritannia, hertuginne Kate, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit før gallamiddagen på Slottet i anledning Prins William og hertuginne Catherine sitt besøk i Norge.

2. Dette skal du kalle de kongelige britene

William er britisk prins, og hertug av Cambridge. Kate er også prinsesse, noe som kom klart fram i fødselsattesten til prins George i 2013, men bruker tittelen hertuginne av Cambridge. De er imidlertid begge kongelige høyheter – og tiltales dermed med «Your Royal Highness» når du hilser på dem første gang. Deretter bruker du «Sir» til ham, og «Ma’am» til henne.

3. Du må ikke ta på de kongelige gjestene!

Med mindre de tar på deg først, ifølge nettstedet Popsugar, som trekker fram Michelle Obama, som både ga dronning Elizabeth en klem, og ved en annen anledning la armen rundt dronningens rygg da de to ble fotografert sammen.

Hoffet kommenterte etterpå at dette skjedde spontant, var å regne som «gjensidig beundring», og dermed ikke noe å bry seg med.

4. Antrekk

Hva så med antrekk? Hvis du blir invitert til offisiell middag på Slottet torsdag kveld, gjelder egne regler, og da er antrekk som regel indikert på invitasjonen. Ellers er rådet å kle seg «pent», unngå ermeløse overdeler og alt for hverdagslige eller hullete klær.

5. Kongelig mingling

Se på William eller Kate når de snakker til deg, og unngå å slå vitser eller le høyt. I tillegg: stå oppreist, og for all del ikke med armene i kors. I stedet anbefaler nettstedet at man holder hendene samlet foran seg, eller på ryggen.

6. Pass på!

Et siste råd fra Insider.com: Ikke be om å få ta en selfie med William eller Kate.

Den enkle forklaringen er, ifølge prins Harrys forlovede Megan Markle, at de rett og slett ikke får lov til å stille opp på selfier. Hovedbegrunnelsen for dette, er sikkerhetshensyn. En helt annen sak er selvsagt hvis en av de kongelige gjestene selv ber om en selfie.

Til slutt: Det er ikke noe kongelig politi som kjefter på deg dersom du gjør en tabbe. CNNs kongeekspert Victoria Arbiter mener at de kongelige selv kan ha moro av at ikke alt går etter skjema:

- Det tilfører ofte litt humor til et ellers strengt program, og gir de kongelige noe å le av og snakke om etterpå.

