Passasjer skulle gå på do på flyet - åpnet nødutgangen

Passasjeren ombord på Pakistan International Airlines-flyet skulle bare på do. Resultatet ble syv timers forsinkelse.

En passasjer på en flyvning mellom Storbritannia og Pakistan, på Manchester lufthavn, skapte store forsinkelser etter å ha åpnet nødutgang-døren, i et forsøk på å finne doen på flyet.

Flyet sto fortsatt på bakken da hendelsen skjedde på fredag, men det var nok til at flyturen med Pakistan International Airlines (PIA) ble utsatt med syv timer, ifølge flyselskapet.

Det skriver CNN, som har omtalt saken.

- Nødutgang-sklie blåst opp

40 passasjerer måtte gå av flyet som en konsekvens, etter at «nødutgang-sklien automatisk blåste seg opp», sier PIA i en pressemelding.

En talsmann for flyselskapet fortalte til CNN at passasjeren hadde åpnet døren fordi vedkommende trodde det var døren til doen.

Manchester lufthavn nekter å gi en kommentar til fredagens hendelse, selv om alle passasjerene skal var trygge gjennom hele sekvensen.

Døren datt av

I mai ble en eldre passasjer arrestert og anholdt i den østlige, kinesiske provinsen Shandong for å ha åpnet nødutgangen mens flyet også sto på bakken.

Passasjeren, identifisert som «Song», skal ha prøvd å komme seg først ut av flyet og åpnet dermed nødutgangen like ved setet sitt etter landing, skriver CNN.

Samme nettsted skriver også at en nødutgang-dør ha falt av et Dana Airlines-fly, etter at det hadde landet i Nigerias hovedstad, Abuja, i februar 2018.

Ola Orenkunrik, en doktor fra Lagos, tweetet at «døren datt av» det nigerianske flyet idet de gikk ned for landing på en flyvning fra Lagos.