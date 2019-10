Passasjerer raser etter marerittreise med luksusskip - fortsatt om bord

Passasjerene betalte opp til 100.000 kroner for drømmeturen som beskrives som 14 dager i helvete.

Det skulle være et 14 dagers drømmecruise med besøk til de norske fjordene og Island. I stedet har reisen blitt et mareritt for tusenvis av passasjerer om bord på luksusskipet Norwegian Spirit.

Skipet har tusenvis av passasjerer og mange av dem er svært misfornøyde. Foto: (NCLHELL1 / Twitter)

Byttet havner underveis

To av passasjerene skriver på Facebook at skipet har byttet ut flere havner underveis, blant annet i de norske fjordene, droppet å besøke Island og avlyste et stopp i Skottland, som var planlagt i siste liten som erstatning for å ha droppet Island.

Lokale medier melder at stoppet i Skottland ble avlyst grunnet dårlig vær, etter at vindstyrken i området kom opp mot 30 knop.

Skipet avlyste stoppet i Skottland på grunn av dårlig vær. Foto: NCLHELL1 / Twitter

Kloakk og gammel mat

Etter dette skal skipet ha blitt liggende tre dager til havs med overfylt kloakksystem og gammel mat.

- Det har vært et mareritt av en ferie og nå flommer toalettene i flere av rommene over med kloakk. Dette er virkelig ikke hvordan jeg forestiller meg en luksusferie, sa en av passasjerene.

Da kloakksystemet ble overfylt måtte flere av toalettene stenges. Foto: (NCLHELL1 / Twitter)

- Svindelskip

Reisen blir omtalt som et «svindelskip» og det skal nå være stor frustrasjon over den manglende informasjonen fra offiserene om bord.

- Det er mange sinte mennesker på dette skipet og den manglende forklaringen på hva som foregår forårsaket nesten et fullt opprør i morges, forteller en passasjer.

Brevet passasjerene om bord har mottatt fra selskapet, hvor de blir tilbudt 25 prosent rabatt på fremtidige reiser.

Krever tilbakebetaling

Da selskapet til slutt tilbød 25 prosents rabatt på neste reise som plaster på såret brøt det ut høylydte protester. Hundrevis av passasjer samlet seg i lobbyen og krevde full tilbakebetaling av de dyre billettene.

- Da brøt hele helvete løs. Alle gikk til lobbyen, hvor en offiser forsøkte å snakke til passasjerene (...) Det var da folk begynte å rope om tilbakebetaling, forteller en passasjer til Cruise Radio.

Passasjerene konfrontrerte skipets offiserer i lobbyen. Foto: (NCLHELL1 / Twitter)

Passasjerene hang også opp plakater hvor det sto «skam dere», «vi vil ha tilbake pengene» og «få oss av dette skipet».

Det ble hengt opp flere plakater som gav tydelig uttrykk for hva passasjerene mente om opplevelsen. Foto: (NCLHELL1 / Twitter)

Skipet eies av Norwegian Cruise Line som har hovedkvarter i Florida. Det skal etter planen returnere til Southampton 11. oktober, men det er ukjent om passasjerene kommer seg i havn i mellomtiden.

Norwegian Cruise Line var tidligere norskeid. Rederiet ble grunnlagt som Norwegian Caribbean Lines i 1966 av Knut Utstein Kloster og Ted Arison.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Norwegian Cruise Line om hendelsen, uten å få noe svar.