Passasjerfly styrtet i Katmandu

Et passasjerfly fra flyselskapet US-Bangla har styrtet ved flyplassen i Nepals hovedstad Katmandu.

Flyet har styrtet på østsiden av Tribhuvan International Airport, melder BBC.

– Vi har akkurat hentet døde og skadde ut fra vraket, sier regjeringstalsmannen Narayan Prasad Duwadi til nyhetsbyrået AFP.

En annen nepalsk tjenestemann opplyser at 20 skadde så langt er blitt fraktet til sykehus etter ulykken mandag.

En talsmann for Tribhuvan International Airport opplyser til avisa Kathmandu Post at flyet tok fyr etter å ha skjenet ut av rullebanen og krasjet på en fotballbane. Bilder fra ulykkesstedet viser svart røyk som velter opp.

Det var et fly av typen Bombardier Dash 8 Q400 som krasjet, ifølge lokale medier som siteres av BBC. Flyet skal ha hatt 67 passasjerer om bord og kom fra Dhaka i Bangladesh.

Flyet skal ha mistet kontrollen under landing og styrtet på en fotballbane.

Det norske Utenriksdepartementet har ikke oversikt over om det var nordmenn ombord på flyet.

– Så langt har vi ingen indikasjon på nordmenn er skadet eller omkommet, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet til Nettavisen.

