Passerer 13 millioner smittetilfeller - her øker det mest

USA topper igjen lista over landene som har den største økningen.

Det sist døgnet har det på nytt vært en rekordstor økning i antall nye tilfeller av koronasmitte i verden, opplyser Verdens helseorganisasjon ( WHO).

Søndag opplyste WHO at over 230.000 nye smittetilfeller var bekreftet globalt de siste 24 timene.

USA topper lista

USA topper igjen lista over landene som har den største økningen. I alt ble det registrert 66.000 nye tilfeller her.

Tallene tar ikke høyde for mulige forsinkelser i rapporteringen, og smittetallene er derfor trolig enda høyere.

USA: Smittebølgen stiger raskt i USA, viser denne oversikten fra Johns Hopkins-universitetet der diagammet viser smittetall som 5-dagers glidende gjennomsnitt. Foto: (Johns Hopkins University)

Den forrige rekorden ble satt fredag med mer enn 228.000 nye tilfeller det siste døgnet.

Til sammen viser tall fra WHO at mer enn 12,5 millioner er bekreftet smittet og at mer enn 561.000 har dødd av eller med koronasmitte.

Dette er de offisielle tallene. En oversikt på nettstedet Worldometers mandag viser at tallet på bekreftede smittetilfeller nå har passert 13 millioner.

ØKENDE: Slik er utviklingen i smittetilfeller globalt, ifølge de siste tallene fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Søndag 12. juli ble det registrert nær 143.000 nye smittetilfeller på det amerikanske kontinent, 18.800 i Europa og 33.000 i Sørøst-Asia. Foto: (WHO)

USA: 3,3 millioner smittede

Det akkumulerte tallet for USA er mandag 3,3 millioner, ifølge tall fra anerkjente Johns Hopkins-universitetet i Baltimore. For Brasil er tallet 1.864.681, India 878.254, Russland 726.036, Peru 326.326, Chile 315.041, Mexico 299.750, Storbritannia 291.154, Sør-Afrika 276.242 og Iran 257.303. Dette er de ti landene med høyest antall bekreftede smittetilfeller totalt.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa gjeninnførte søndag portforbud på natta og forbød alkoholsalg som en reaksjon på at koronasmitten øker i landet.

35.000 døde i Mexico

I helgen passerte tallet på døde i covid-19-pandemien 35.000 i Mexico. Dermed går landet forbi Italia på den dystre statistikken.

Søndag opplyste helsemyndighetene at 35.006 personer er døde. Bare USA, Brasil og Storbritannia har hatt flere dødsfall. Italia, som tidlig var blant de hardest rammede landene, har registrert 34.954 dødsfall.

Til sammen er 299.750 smittetilfeller registrert i Mexico, men det antas at det reelle tallet er enda høyere, ettersom relativt få er testet. Forskere ved Universitetet i Oxford sier det er utført 4,8 tester per 1.000 innbyggere i Mexico. I Tyskland er tallet 76,1, mens det er 117,6 i USA.

