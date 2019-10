Passordene til norske statsråder og forsvarstopper er tilgjengelig på nett

Over 600.000 norske passord er eksponert på internett, tusener av dem er tilknyttet samfunnstopper

Opplysninger fra en rekke omfattende datalekkasjer de siste årene ligger tilgjengelig på nettet, blant annet etter LinkedIn-lekkasjen i 2012. Ifølge Adresseavisen, som har gått i dybden på tallene, er det minst 600.000 norske e-postadresser og passord som ligger ute i nettets avkroker.

Avisen avslører blant annet at minst 50.000 passord i deres datamateriale er tilknyttet norske etater, institusjoner, selskaper og virksomheter. 14.922 passord er tilknyttet utdanning, mens 6060 passord fra kommunen er lekket. I tillegg ligger det ute passord som er knyttet til departementer og direktorater (3744), til selskaper fra Oslo Børs (3221), til mediene (2702), til sykehus og helseforetak (1799), til Forsvaret (649), til Politiet (362), til Stortinget og politiske partier (331) og til domstolene (85).

Olav Skard Jørgensen, leder for Nasjonalt cyberkrimsenter, sier til Adresseavisen at dette er alvorlig:

– For bedrifter eller virksomheter kan ansattes passord på avveie gi direkte tilgang til kritisk informasjon eller andre opplysninger som kan påføre virksomheten økonomisk tap, eller skade selskapets interesser. Videre kan passord, på samme måte som for privatpersoner, være inngangen til operasjoner som i verste fall kompromitterer selskapet og gjør uopprettelig skade, sier Jørgensen.

ALVORLIG: Nasjonalt cyberkrimsenter-leder Olav Skard Jørgensen mener denne saken er alvorlig for norske bedrifter. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

– Dette har en voldsom sprengkraft, sier Per Thorsheim, sikkerhetssjef i Nordic Choice Hotels og en av Norges fremste passordeksperter, til Adresseavisen.

– Omfanget er så stort at det tar dager, uker eller måneder for å innse hvor alvorlig det er og hvilke konsekvenser det kan få for samfunnet - for politikk, økonomi, rettsvesen, politi, forsvar og så videre.