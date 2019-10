Påstand om ett års betinget fengsel for Arne Viste

Aktor ba i retten om ett års betinget fengsel for Arne Viste (52), som er tiltalt for å ha ansatt asylsøkere som ikke har opphold eller arbeidstillatelse i Norge.

– Påtalemyndigheten ber om at Arne Viste dømmes for overtredelse av Utlendingsloven § 108 med betinget fengsel i ett år, samt inndragning av 3 millioner kroner, sa politiadvokat Hans Petter Skurdal i Oslo tingrett torsdag ifølge Dagen.

Skurdal ba også om at Vistes selskap, Plog AS, dømmes til å betale en bot til statskassen på 1,5 millioner kroner. Firmaet må tåle inndragning av 10 millioner kroner, mener aktor.

– Viste har ikke gjort dette fordi han eller Limbo skal tjene penger på dette, men av hensyn til utlendingene selv. De andre sakene er det ofte sånn at utlendinger har blitt utnyttet. Derfor har vi slitt med hvordan vi skal plassere saken med tanke på straffemåling, sa Skurdal.

Les også: Arne Viste erkjenner å ha ansatt asylsøkere uten opphold - nekter straffskyld

Viste har tidligere erkjent de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Han tok påstanden med fatning.

– Det er ikke fengsel som skremmer meg. Det viktigste er å bedre livssituasjonen til disse menneskene, sier Viste til Stavanger Aftenblad.

Dommen ventes 18. oktober.

Erkjente forholdene

– Jeg erkjenner de faktiske forholdene, men jeg erkjenner ikke straffskyld, sa Arne Viste da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett mandag morgen, ifølge Stavanger Aftenblad.

Rettssalen var fullsatt, og demonstranter hadde møtt opp utenfor tinghuset for å vise støtte til Viste.

Les også: Svenske politifolk frikjent for å ha skutt og drept Eric Torell

Viste er daglig leder i et bemanningsbyrå og en nettbutikk. Han har brutt loven med vilje, ved å ansette asylsøkere uten lovlig opphold og har uttalt at han er villig til å gå i fengsel for saken.

– Jeg ønsker at domstolen skal redusere usikkerheten om hva som er lov og ikke lov når det gjelder å yte bistand til asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, sa Viste til NTB i forrige uke.

Gjennom fire år har han utbetalt over 8,5 millioner kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere.

Han er tiltalt for brudd på utlendingsloven for «forsettlig eller grovt uaktsomt å ha gjort bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven».

(©NTB)