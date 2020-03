Pastor Tony Spell mottar krass korona-kritikk i USA: - Vi gir oss ikke

Pastoren peker på Grunnloven når han blir konfrontert med korona-føringer.

USA sliter for tiden voldsomt med å få spredningen av koronaviruset under kontroll i landet.

Per tirsdag kveld er det over 180.000 smittede i landet, og i 3573 mennesker har dødd som følge av viruset.

- Vi kommer ikke til å gi oss

Til tross for de dystre tallene, er det ikke alle i USA som tar situasjonen på alvor.

CBS News rapporterer at mer enn 1200 mennesker møtte opp til gudstjeneste i Louisiana på søndag.

Kirken Life Tabernacle Church i Baton Rouge, som styres av Tony Spell, har fortsatt å holde gudstjenester hele måneden - tross krass kritikk og nye føringer fra myndighetene.

Nylig bestemte John Bel Edwards, guvernøren i Louisiana, at alle arrangementer med mer enn 50 personer tilstede var forbudt under koronakrisen, en føring pastor Tony Spell langt på vei ser ut til å gi blaffen i.

- Vi har en konstitusjonell rett til å samle oss. Vi kommer ikke til å gi oss, skrev pastoren i en e-post til CBS.

REAGERTE: Ryan Tregre var blant de forbipasserende som reagerte på kirkens busstilbud til sine medlemmer. Foto: Gerald Herbert (AP)

Pastoren la også til at de desinfiserer kirken på daglig basis, og skal ha skrytt av at kirken hans er renere enn bensinstasjoner og Walmart. Spell ville ikke kommentere da stasjonen spurte om kirken stadig mottok kollekt fra sine medlemmer.

Los Angeles Times skriver at ingen av kirkens medlemmer så langt har fått påvist koronaviruset - ifølge pastoren selv, vel og merke. Under søndagens tjeneste skal syv mennesker ha blitt døpt, og ytterligere ti stykker ble «fylt av ånden», også kjent som å «snakke i tunger» på norsk.

Også tidligere denne måneden var pastoren i fokus - da etter å ha påstått at koronaviruset ikke var noe å bekymre seg over.

- Viruset er, etter vår mening, politisk motivert. Vi holder våre religiøse rettigheter kjært, og vi kommer til å samle oss - uansett hva noen måtte mene, uttalte pastoren da.

- Tusenvis i fare

Det er heller ikke bare i Lousiania at religiøse samlinger er en utfordring for de amerikanske myndighetene i koronakrisen.

I Florida ble nylig en pastor arrestert for å holde gudstjeneste med vel over 500 mennesker til stede. Kirken skal også ha arrangert transport til- og fra tjenesten, skriver Now This.

Sheriff, Chad Chronister, uttalte nylig på en pressekonferanse i forbindelse med arrestasjonen at pastoren i Florida brøt mot retningslinjene som er på plass for å senke spredningen av koronaviruset.

- Hans uforsvarlige syn på menneskeliv satt hundrevis av mennesker i forsamlingen hans i fare - i tillegg til tusenvis som igjen kan bli smittet av disse menneskene, sa sheriffen.