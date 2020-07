Pasvik varmest i Norge - 27,4 grader!

Skal du oppleve sydentemperaturer i Norge nå, er det bare å dra til Øst-Finnmark.

OSLO (Nettavisen): Meteorologen antydet temperaturer opp i 25 grader i Finnmark. Det var ingen overdrivelse. Fasit viste at Pasvik i Øst-Finnmark var varmest i landet mandag. Her viste gradestokken på målestasjonen 27,4 grader på det meste, viser observasjonene fra Meteorologisk institutt.

I Kirkenes noterte de 25,7 grader og i Karasjok 22.

- Med varmluft inn fra Russland er det store kontraster mellom øst og vest, skriver meteorologene på Twitter.

Også tirsdag ventes det at Øst-Finnmark skal stikke av med de høyeste temperaturene.

PASVIK: Langtidsvarselet for Pasvik antyder at godværet fortsetter, selv om det ikke antydes temperaturer opp over 20-tallet i fortsettelsen. Foto: (Yr)