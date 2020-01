Pave Frans slo hånden til kvinne for å frigjøre seg

En synlig indignert pave Frans slo hånden til en kvinne i folkemengden på Petersplassen tirsdag etter at hun hadde dratt ham til seg.

Pave Frans gikk smilende gjennom torget i Vatikanstaten og hilste på pilegrimer på vei for å se julekrybben, satt opp i sentrum av Vatikanet. Etter å blant annet ha strakt seg ut for å berøre et barn, vendte paven seg bort fra folkemengden. Da grep en kvinne hånden hans og begynte å trekke ham mot seg.

Den brå gesten så ut til å forårsake paven smerte, og han begynte å slå kvinnens hånd i et forsøk på å komme seg løs.

I forkant av hendelsen hadde kvinnen gjort korsets tegn, rett før paven nærmet seg.

Det er ikke klart hva hun forsøkte å fortelle paven da hun trakk ham mot seg.

Paven selv uttaler i ettertid at han «mistet tålmodigheten», ifølge nyhetsbyrået AFP:

– Vi mister tålmodigheten innimellom. Det skjer med meg også. Jeg beklager det dårlige eksemplet jeg satte i går, sa paven onsdag.

Noe paradoksalt handlet pavens nyttårstale blant annet om å fordømme vold og overgrep mot kvinner i det moderne samfunn, skriver nyhetsbyrået DPA.

– All vold påført kvinner er respektløst mot Gud, sa paven i nyttårstalen sin.

Han snakket også om at en kvinnes kropp ikke skulle fungere som reklame eller pornografi.

– Den kvinnelige kroppen må frigjøres fra forbrukersamfunnet. Det må respekteres og æres, sa han videre i talen.