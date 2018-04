Pave Frans tryglet om fred og forsoning 

Pave Frans ba om fred og forsoning i Midtøsten og andre konfliktområder da han holdt sin tradisjonelle «urbi et orbi»-tale på Petersplassen i Roma 1. påskedag.

"Urbi et orbi» er latin og betyr «for byen og verden», og paven tok i årets tale blant annet for seg de siste dagers dramatiske hendelser på Gazastripen.

Israelske soldater åpnet langfredag ild mot ubevæpnede palestinske demonstranter inne på Gazastripen. 16 mennesker ble drept og over 1.400 ble såret.

– Vi trygler om forsoning i det hellige land, som i disse dager opplever en konflikt som ikke skåner de forsvarsløse, sa paven i talen til de rundt 80.000 som var møtt fram på Petersplassen.

Klokt og skarpsindig

Det religiøse overhodet for verdens 1,3 milliarder katolikker tok også for seg borgerkrigen i Syria, samt kriger og konflikter i land som Jemen, Ukraina, Venezuela, Sør-Sudan og Kongo.

Atomtrusselen fra Nord-Korea var også tema i pavens tale.

– Må de som har det direkte ansvaret, opptre klokt og skarpsindig, til det koreanske folks beste og bygge tillitsfulle forhold med verdenssamfunnet, sa han.

Budskap til politikere

Pave Frans benyttet også talen til å be for migranter, samt for ofrene for narkotikahandel, menneskehandel og moderne former for slaveri. Han hadde også et klart budskap til verdens politikere.

– Må de alltid respektere menneskers verdighet, vie seg selv til fellesskapets beste og sørge for utvikling og sikkerhet for sine egne, sa den 81 år gamle paven.

Petersplassen var tradisjonen tro dekorert med 50.000 påskeliljer, tulipaner og roser 1. påskedag.

