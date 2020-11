Paven med brannfakkel i brennhet debatt

Pave Frans' nye bok er en nådeløs kritikk mot veien som har ført oss dit vi er i dag. Like fullt øyner han håp for at vi kan velge å stake ut en ny kurs.

– Å avvise en migrant i nød, uansett hans eller hennes religiøse tro, av frykt for å spe ut «kristen» kultur, er en grotesk feilrepresentasjon av kristendommen, skriver den katolske kirkes overhode blant annet i boka «Let Us Dream: The Path to A Better Future».

– Migrasjon er ingen trussel mot kristendommen, bortsett fra i forestillingene til dem som tjener på å hevde det motsatte, legger han til.

Paven understreker at det er en selvmotsigelse å på den ene siden fremme bibelens evangelier, og på den andre siden ikke ønske fremmede i nød velkommen og vektlegge deres menneskelighet som Guds barn.

– Dette er en fremming av en kultur som kun i navnet er kristen, tømt for alt som gjør kristendommen særskilt, skriver han.

En ny start

Boka kommer ut 1. desember og er ført i pennen av Austen Ivereigh, som lenge har jobbet med paven. Og til tross for at boka favner bredt, er den fra pavens side et forsøk på å skissere ut en ny vei for menneskeheten i tiden etter pandemien.

Målet er et levesett der fattige, eldre og marginaliserte personer ikke ekskluderes, og der jaget etter profitt og ulikheter ikke definerer samfunnene våre. Borgerlønn og bistand til migranter er blant virkemidlene han trekker fram.

Boka er den første skrevet av en pave under en massiv global krise, og den er en direkte respons på pandemien og nedstengingene.

For pave Frans er situasjonen verden nå står oppe i også en mulighet til å starte på nytt og planlegge en mer rettferdig verden.

Advarer mot populisme

Boka er en spisset kritikk mot land der kristne er i flertall og hvor populismen har bredt om seg. Paven trekker særlig paralleller til den politiske situasjonen på 1930-tallet, da autoritære tankesett fikk rotfeste i demokratiske stater.

– Noen demokratier kollapset i diktaturer omtrent over natten, skriver han.

– Vi ser det samme igjen nå, på folkemøter der populistiske ledere preker til forsamlinger og kanaliserer folks forbitrelse og hat mot fiender som kun eksisterer i deres egen fantasi og som fungerer som distraksjoner fra virkelige problemer, legger han til.

Kritikk mot koronakritikere

Pave Frans er også kritisk til dem som protesterer mot tiltak som er satt inn for å bremse koronapandemien.

Han advarer samtidig mot politikere som manipulerer informasjon og fremmer usannheter for å fremme sine egne personlige interesser. Medier som formidler disse fortellingene, får også gjennomgå.

– Det finnes politikere som tjener på å få ut disse narrativene, skriver han.

– Men de vil ikke lykkes uten medier som skaper og sprer dem, legger han til.

Historisk amputasjon

83-åringen understreker også at de som har politisert kampen mot korona aldri ville ha deltatt i demonstrasjoner for sosial rettferdighet. Og i boka stiller pave Frans seg bestemt sammen med dem som kjemper mot rasisme og diskriminering.

Han trekker konkret fram politidrapet på George Floyd i USA og protestene som brøt ut over hele verden etterpå.

Samtidig advarer han mot å rive ned og fjerne statuer og symboler. En «rensking av fortiden» er ingen tjent med, mener han.

– Amputerer vi historien, mister vi minnet vårt, et av de få virkemidlene vi har mot å gjenta fortidens feil, skriver han.

