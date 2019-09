Pelosi bekrefter: Vil offisielt begynne prosessen med å stille Trump for riksrett

Kom med den historiske kunngjøringen på en pressekonferanse tirsdag.

LOS ANGELES (Nettavisen): I en kunngjøring tirsdag kveld norsk tid, uttalte Nancy Pelosi, leder for Representantenes hus i USA, at Det demokratiske partiet nå offisielt begynner prosessen med å stille Donald Trump for riksrett.

Pelosi uttalte at det bør startes etterforskning som kan lede fram mot en riksrettssak. Kunngjøringen kommer etter flere dager med rabalder etter den såkalte Ukraina-saken.

- Presidenten må holdes ansvarlig. Ingen er over loven, sa Pelosi på pressekonferansen.

Pelosi har tidligere vært lite villig til å stille president Donald Trump for riksrett. Mange i partiet har presset på, men under Russland-granskningen viste meningsmålinger begrenset støtte for et slikt skritt blant velgerne.

Trumps mye omtalte telefonsamtale med Ukrainas president later imidlertid til å ha endret partiledelsens vurdering.

Trump reagerer

Donald Trump brukte ikke mange minuttene på å reagere på kunngjøringen. Han tok som vanlig til Twitter for å lufte sine tanker.

Tre twittermeldinger ble lagt ut på omtrent seks minutter på Trumps konto:



Ukraina-saken



Demokratene vil vite om Trump har brukt sitt embete på en utilbørlig måte ved å forsøke å presse Ukrainas president til å starte en etterforskning av Joe Bidens sønn.

Demokratene har nå begynt prosessen med å stille President Donald Trump for riksrett.

Tidligere visepresident Biden er blant de fremste i konkurransen om å bli Demokratenes presidentkandidat i valget i 2020, og han kan dermed bli Trumps utfordrer.

Saken ble kjent etter at en tjenestemann i den amerikanske etterretningstjenesten slo alarm etter en telefonsamtale mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

Tjenestemannen varslet generalinspektøren for amerikansk etterretning, Michael Atkinson, ifølge amerikanske medier.

Trump lovet offentliggjøring

Under samtalen skal Trump ha oppfordret Ukraina til å etterforske Hunter Biden, Joe Bidens sønn. Hunter Biden ble i 2014 valgt inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som anklages for korrupsjon.

Trump lovet onsdag å offentliggjøre en utskrift av telefonsamtalen.

– Jeg representerer i øyeblikket landet vårt i FN, men har godkjent offentliggjøring av en komplett, nedgradert og uredigert utskrift av min telefonsamtale med Ukrainas president Zelenskyj i morgen, skrev Trump i en Twitter-melding.

Biden-støtte

Tidligere visepresident Joe Biden åpnet tirsdag for å stille USAs president Donald Trump for riksrett hvis han holder tilbake informasjon som Kongressen etterspør.

Under en pressekonferanse sa Biden at USAs demokrati står i fare som følge av Trumps handlinger.

Tidligere visepresident Joe Biden.

Den tidligere visepresidenten forlangte at Trumps regjering må gi Kongressen all informasjon som de folkevalgte etterspør. I tillegg krever Biden at Trump-regjeringen må slutte å stikke kjepper i hjulene for granskinger av presidenten.

– Hvis presidenten ikke etterkommer en slik anmodning fra Kongressen, hvis han fortsetter å hindre Kongressen og ignorere loven, så gir Donald Trump etter mitt syn ikke Kongressen noe annet valg enn å starte en riksrettssak, sa Biden.