Pelsdyrbønder «enormt skuffet» over regjeringspartienes pelsdyrerstatning

Regjeringspartienes nye forslag til kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene er like urettferdig som det forrige, mener Pelsdyralslaget.

- Dette var en pressekonferanse bygd opp for å lure folk og mediene, sier styreleder Bertran Skadsem Trane i Norges Pelsdyralslag.

Stortingsrepresentanter fra Høyre, KrF, Frp og Venstre la på en pressekonferanse onsdag fram næringskomiteens innstilling til hvordan pelsdyrbøndene skal kompenseres når næringen avvikles.

- De lover individuell vurdering, men legger så urimelige føringer at det ikke er i nærheten av å dekke tapene. 200 norske familier ble sviktet på nytt i dag, sier Skadsem Trane, som viser til at tre ulike landbruksministre har lovet at ingen pelsdyrbønder skal lide økonomiske tap.

Spesielt sterkt reagerer han på det faktum at kompensasjonen for avvikling skal basere seg på bokført verdi av pelsdyrfarmen. Det mener han er grunnleggende urettferdig.

- Jeg kan nesten ikke skjønne annet enn at dette må være en gedigen misforståelse. Vi har jo vist mange eksempler på å vise hvordan disse prinsippene vil ruinere folk. Politikerne har nikket og grått og forstått hvor alvorlig dette er, og hvor urettferdig det slår ut. Nå kommer de plutselig med et nytt forslag basert på de samme urettferdige prinsippene, sier Skadsem Trane.

- Det er som at noen skulle tatt jobben og huset fra folk – og tilbudt dem ligningsverdien, mener han.

