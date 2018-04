Pence ber land isolere Maduro og hans «brutale regime»

USAs visepresident Mike Pence retter skarpe ord mot Venezuelas president Nicolás Maduro og oppfordrer amerikanske land til å isolere «diktatoren».

Pence var president Donald Trumps stedfortreder da 34 amerikanske land møttes i den peruanske hovedstaden Lima lørdag. Her fortsatte han den krasse kritikken og lovnadene om sanksjoner mot Venezuelas president Nicolás Maduro, som ikke var invitert til Peru.

Pence beskrev Venezuela – og også Cuba – som land hvor «tyranniets tragedie er åpenbart».

Vil isolere Maduro

– Ansvaret for lidelsen blant det venezuelanske folket kan bli lagt for føttene til én mann: Nicolás Maduro, sa Pence. Han anklaget Maduro for å nekte folket humanitær hjelp, samtidig som han takket landene som har bidratt til «å isolere diktatoren og hans brutale regime ved hjelp av økonomiske og politiske virkemidler».

Colombia, Argentina og Chile sier de vil støtte USA ved å nekte å anerkjenne det venezuelanske presidentvalget 20. mai, hvor Maduro søker gjenvalg.

Bolivia og Cuba kritiserte imidlertid Perus avgjørelse om ikke å invitere Venezuela til toppmøtet. Selv kalte Maduro toppmøtet «en total fiasko» og mente det kun sentrerte seg rundt «tomme taler og upopulære leiemordere som kneler til imperialismen».

Støtte til flere saker

16 land skrev under på en erklæring hvor de ber om et åpent og rent valg i Venezuela, samtidig som de ber internasjonale organisasjoner begynne å implementere programmer for humanitær hjelp i landet.

Toppmøtet sentrerte seg også om flere generelle temaer som gjelder regionen. Det var bred enighet blant landene om å slå hardere ned på korrupsjon, som ble beskrevet som den største trusselen mot demokratiene i regionen. Det var også enighet i styrkingen av domstoler, støtte til private sektorer i kampen mot bestikkelser og hvitvasking, samt beskyttelsen av journalister som gransker slike saker.

Unngikk å snakke om grensemuren

Pence var også i dialog med Mexicos president Enrique Peña Nieto lørdag. Spenningene mellom USA og Mexico har økt den siste tiden som følge av at Trump har anklaget nabolandet for ikke å gjøre nok for å stanse ulovlig innvandring. Trump har sendt soldater for å patruljere grensen til Mexico og planlegger å bygge en grensemur som han ønsker at Mexico tar regningen for.

Etter lørdagens møte sa Pence at finansieringen av grensemuren ikke ble diskutert.

– Jeg tror Peña Nieto forstår at han og president Trump er uenige om dette temaet.

Pence refererte til spenningene rundt innvandring ved å si at to personer med så sterke personligheter vil til tider være veldig uenige. Peña Nieto på sin side uttrykte nødvendigheten for gjensidig respekt.

Samtalen mellom Pence og Peña Nieto handlet for det meste om reforhandling av NAFTA-avtalen mellom USA, Mexico og Canada. Pence sa at det var en stor sjanse for at de ville komme til enighet om en avtale innen de neste ukene, og at denne ville være bedre for det amerikanske folket.

(©NTB)

Mest sett siste uken Ny film skremmer: De trodde giganten var utryddet for en million år siden