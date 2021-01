Stemmer ja til å fjerne Trump etter at Pence ikke ville bruke det 25. grunnlovstillegget til å avsette presidenten

Visepresident Mike Pence vil ikke iverksette det 25. grunnlovstillegget. Nå vil Representantenes stemme ja til å fjerne Trump med grunnlovstillegg

– Jeg tror ikke at en slik handling er til nasjonens beste eller i samsvar med vår grunnlov, skriver Pence i et brev til lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi

Visepresidenten skriver videre at mekanismen ikke bør brukes som «straff eller maktran», men at den er ment for tilfeller der en president er helsemessig eller mentalt ute av stand til å utføre jobben.

SISTE: Reuters: Representantenes hus stemmer ja til å fjerne Trump med grunnlovstillegg.

Pelosi har krevd at Pence sikrer seg flertall fra regjeringen for å erklære Trump uskikket til å lede landet.

Brevet fra Pence kom kort tid før det stemmes i Representantens hus over de skal be Pence om å iverksette det 25. grunnlovstillegget.

Her er det klart at Representantenes hus stemmer ja til å fjerne Trump med grunnlovstillegg.

Dersom visepresidenten ikke vil bruke grunnlovstillegget, har Pelosi varslet at Representantenes hus vil ta ut en riksrettstiltale mot Trump, noe det er flertall for.

- McConnell skal være fornøyd med riksrettsprosessen

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har ifølge New York Times sagt han mener Donald Trump har begått forbrytelser som kvalifiserer til riksrett.

Avisa viser til ikke navngitte personer som er «kjent med McConnells tankegang. McConnell har ifølge The New York Times sagt til sine medarbeidere at han er fornøyd med at Demokratene forsøker å få Trump stilt for riksrett for andre gang. Angivelig mener den mektige republikaneren at en riksrettssak mot Trump vil gjøre det lettere å kaste den avtroppende presidenten ut av partiet.

Representantenes hus skal onsdag avgjøre om Trump skal tiltales for å ha oppildnet til opprør i forbindelse med at fanatiske Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar

Lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff, sier signalene fra McConnell kan bli avgjørende når saken skal behandles i Senatet.

– Disse meldingene om at Mitch McConnell også kan være åpen for en riksrettstiltale er et potensielt jordskjelv i Senatet, sier Schiff til CNN. Han var den som ledet etterforskningen som ledet til den første riksrettstiltalen mot Trump.

Flere vil stemme for

John Katko fra New York ble tirsdag den første republikaneren i Representantenes hus som tydelig sa han ville stemme for riksrettstiltalen, ifølge nettstedet Syracuse.com og nettavisen The Hill.

– Å tillate at USAs president oppildner til dette angrepet uten at det får konsekvenser, er en direkte trussel mot vårt demokratis framtid, sier Katko i en uttalelse.

Også republikaneren Liz Cheney, som sitter i Representantenes hus og er datter av Bushs visepresident Dick Cheney, sier hun kommer til å stemme for en riksrettstiltale, ifølge nyhetsbyråene AP og AFP.

Kongresskvinnen fra Wyoming sier Trump er ansvarlig for å «samlet mobben og tenne flammen til dette angrepet» og at «alt som skjedde etterpå er hans verk».

– Det har aldri blitt gjort større svik av en amerikansk president mot sitt embete og grunnloven, sier Cheney.

Senatet avgjør

Adam Kinzinger ble den tredje republikaneren i Representantenes hus som sier han vil stemme for en riksrettstiltale mot Trump.

– Jeg er ikke i tvil om at USAs president brøt sin ed og oppildnet til opprør. Han brukte sin posisjon som utøvende makt til å angripe den lovgivende, skriver han i en uttalelsen offentliggjort på Twitter.

Etter det CNN får opplyst vil mellom 10 og 25 av republikanerne i Representantenes hus stemme for en riksrettstiltale. Det skal etter planen stemmes over tiltalen onsdag.

En eventuell riksrettssak foregår i Senatet, der det kreves to tredels flertall for å kjenne presidenten skyldig.

