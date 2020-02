Pengekrangel skal ha utløst masseskyting i Thailand

Krangel om penger i forbindelse med et boligkjøp skal ha vært motivet til sersjanten som lørdag skjøt og drepte 29 mennesker og såret 57 i Thailand.

Jakrapanth Thomma skjøt og drepte først den 63 år gamle svigermoren til obersten som var hans nærmeste overordnede.

Motivet skal ifølge Thailands statsminister, juntalederen Prayut Chan-O-Cha, ha vært krangel etter et boligkjøp, og Jakrapanth la i tiden før massakren ut en rekke rasende meldinger på Facebook.

– Når de beriker seg ved hjelp av korrupsjon og utnytter andre mennesker, tror de da virkelig at de får pengene med seg slik at de kan bruke dem i helvete, skrev 32-åringen lørdag morgen.

Pengekrangel etter et eiendomskjøp skal ha vært motivet da Jakrapanth Thomma skjøt og drepte 26 mennesker og såret 57 i byen Korat i Thailand lørdag. Den 32 år gamle sersjanten forskanset seg inne på et kjøpesenter, men ble drept av politiet 17 timer etter at dramaet begynte. Foto: Thailandsk politi (AP/NTB scanpix)

Stjal bil og våpen

Etter å ha drept kvinnen, skjøt han og drepte obersten og en medsoldat, før han stjal en militær Humvee og flere våpen fra militærbasen der han var stasjonert.

På vei inn til sentrum av Korat, som ligger rundt 250 kilometer nordøst for Bangkok og har drøyt 200.000 innbyggere, skjøt han mot flere tilfeldig forbipasserende.

Han avfyrte også skudd mot et buddhistisk tempel han passerte på veien, og flere skal ha blitt drept og såret også der.

Spesialstyrker og helsepersonell hentet søndag ut drepte og sårede fra kjøpesenteret der en 32 år gammel sersjant forskanset seg og skjøt vilt lørdag. Foto: AP/NTB scanpix

Stort kjøpesenter

Bilturen endte foran det store kjøpesenteret Terminal 21, der han åpnet ild mot flere mennesker på parkeringsplassen. Deretter gikk han inn på senteret, og fortsatte skytingen.

Ifølge de første meldingene tok han 16 gisler og forskanset seg i fjerde etasje på senteret, men dette ble senere avkreftet av politiet som opplyste at han var alene da han ble funnet i kjelleren.

Spesialstyrker kom raskt til stedet, men det tok 17 timer før de ved hjelp av kjøpesenterets overvåkingskamera greide å finne 32-åringen. Han ble skutt og drept på stedet.

57 SKADET: En pårørende besøker et offer på sykehus etter masseskyting. Foto: Gemunu Amarasinghe (AP/NTB scanpix)

Uten sidestykke

– Det er over nå, sa byens politisjef Chakthip Chaijinda på en pressekonferanse.

29 mennesker ble ifølge nyhetsbyrået Reuters drept og 57 ble såret under masseskytingen, og tilstanden til flere av de sårede omtales som kritisk.

– Dette er uten sidestykke i Thailand, og jeg vil at det er siste gang en slik katastrofe inntreffer, sa statsminister Prayut Chan-O-Cha som besøkte noen av de sårede på sykehuset i Korat søndag formiddag.

Facebook

Jakrapanth delte flere innlegg på Facebook under masseskytingen, og han forsøkte også å strømme det live. Det ble stanset av Facebook.

– Jeg er trøtt nå. Jeg kan ikke bevege fingrene lenger, sa han i en video, der han poserte i full uniform og med hjelm.

Noen timer senere la han ut et nytt innlegg.

– Skal jeg overgi meg, spurte han.

Facebook opplyste søndag at de jobbet for å slette innleggene og videoene til gjerningsmannen. (©NTB)