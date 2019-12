Pensjonistpartiet vil starte ungdomsorganisasjon

Ønsker å komme med på debattene i forbindelse med skolevalgene, forteller gruppeleder Svein Otto Nilsen.

Pensjonspartiet i Trøndelag har begynt på arbeidet med å etablere en ungdomsorganisasjon i partiet. Arbeidet starter lokalt, men målet er å få til landsomfattende ungdomsorganisasjon i løpet av våren.

- Det er nødvendig å få etablert det for å komme med på debattene i skolevalgene, forteller Nilsen til Nettavisen.

Vil delta på skolevalgsdebatter

Årsaken til at partiet vil starte en ungdomsorganisasjon er en anbefaling fra Utdanningsdirektoratet om at bare ungdomspartier bør kunne stille i debatter i forbindelse med skolevalg.

PENSJONISTPARTIET: Gruppeleder i Pensjonistpartiet i Trøndelag, Svein Otto Nilsen. Foto: (Privat)

- Som gruppeleder i Trøndelag fylkesting oppfordrer jeg derfor ungdom til å melde seg inn i Pensjonistpartiet med tanke på å få etablert en skikkelig ungdomsorganisasjon, forteller 63-åringen som i sine yngre dager var første formann i det lokale fylkesstyret til Fpu.

Han forteller at de har hatt flere medlemmer i partiet som har vært i 20-årene, men at de ikke har tenkt på å bygge opp en egen ungdomsorganisasjon før nå.

Partiledelsen støtter opp

Planene har fått grønt lys av partiets leder Tone Coucheron (47).

- Dette er kjempebra! Vi har prøvd å sette fokus på dette tidligere. Det kommer bare flere og flere unge til partiet, forteller hun til Nettavisen.

Hun forteller videre at motivasjonen for at unge mennesker blir med i partiet med det litt eldre navnet er klar:

PARTILEDER: Tone Coucheron i Pensjonistpartiet. Foto: (Pensjonistpartiet)

- Dette er mennesker med empati i alle fall! Mange av disse er friske, men noen av dem som blir med i partiet har utfordringer, enten det er fysisk eller psykisk, eller at de har falt utenfor samfunnet, blitt ufør i ung alder eller lignende. Vi som parti har fokus på de svakeste i samfunnet.

- Men at Pensjonistpartiet skal få en ungdomsorganisasjon - gjør ikke navnet deres det litt motstridende?

- Navnet skjemmer ingen pleier jeg å si, ler Coucheron og viser til partiets slagord: «Vi bryr oss».

- Ikke langt unna stortingsplass

Ved forrige stortingsvalg fikk Pensjonistpartiet 12.855 stemmer og en oppslutning på 0,4 prosent. Ved skolevalget samme år fikk partiet en oppslutning på 0,5 prosent på landsbasis og totalt 763 stemmer.

- Vi er ikke langt unna en stortingsplass fra Trøndelag, forteller Nilsen til Nettavisen. Neste stortingsvalg er høsten 2021.