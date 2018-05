Per Sandberg (Frp) vil møte Krekars advokat

Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg vil møte Brynjar Meling etter at mulla Krekars forsvarer sa at Frp var én telefon unna å få Krekar ut av Norge.

For to uker siden sa advokat Brynjar Meling til Nettavisen at Krekar-saken kunne få en løsning.

– Dersom Frp vil få Krekar ut av landet, er de én telefon unna. Hvis regjeringen tar kontakt, er det muligheter for at vi kan få til en løsning, sa Meling.

Nå svarer Per Sandberg på utfordringen, men gjør det som Frp-nestleder, ikke som fiskeriminister. Han mener Meling skjønner godt at regjeringen ikke kan møte ham og viser til maktfordelingsprinsippet.

– Men som nestleder i Frp kan jeg møte ham. Jeg er villig til å sette meg ned og lytte til hva Meling ønsker seg og hva han tenker. Så får vi se om det kommer fram noe interessant som jeg kan ta med videre, sier Sandberg til Nettavisen.

Han forklarer at han kan ta saken videre med Frp og partiets stortingsgruppe.

– Det er ikke til å legge skjul på at vi ivrer etter å få løst Krekar-saken. Så får vi se om det er noe av det Meling sier, vi kan gå videre med, sier Sandberg, som forventer at advokaten tar kontakt med ham.

Meling svarer at han gjerne møter Sandberg hvis Frp-nestlederen tenker at han kan påvirke de riktige myndighetene.

Mulla Krekar, eller Najumiddin Faraj Ahmad, venter fortsatt på at rettssaken mot ham og flere tiltalte skal komme opp for retten i Italia. Saken har blitt utsatt flere ganger, sist til 28. mai.

