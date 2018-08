Per Sandberg går av som nestleder i Frp

Per Sandberg går av som fiskeriminister - og som nestleder i Fremskrittspartiet. Statsminister Erna Solberg holder pressekonferanse klokken 13.45:

– Det har vært opp- og nedturer, og jeg er stolt av å ha vært med på å bygge Fremskrittspartiet til et stort og sterkt parti. Nå er likevel tiden inne for å gå videre, gjøre noe annet og få mulighet til å bruke mer tid på privatlivet, sier Sandberg.

Han har vært nestleder siden 2006, samme år som Siv Jensen ble valgt til partileder. Etter å ha fått massiv kritikk etter Iran-ferien sammen med kjæresten Bahareh Letnes, valgte Sandberg mandag å gå av som fiskeriminister. Kort tid etter kom beskjeden om at han også trekker seg som nestleder i partiet.

Sandberg har vært stortingsrepresentant fra 1997 til 2017 og har ledet både Stortingets justiskomité og transportkomité.

– Per har vært viktig for Frp og regjeringen gjennom mange år. Han har gjort en formidabel innsats for partiet over mange år, og det blir et stort rom å fylle. Jeg mener likevel det er klokt at Per nå velger å gå av. Per er en av partiets mest erfarne rikspolitikere. Jeg vil takke for hans betydelige innsats for partiet over mange tiår, sier Jensen.

Hun møter pressen senere mandag i forbindelse med Sandbergs avgang.

Frp-veteran Harald Tom Nesvik hentes inn som hans etterfølger.

Per Sandberg går langt i å bekrefte at han og kjæresten Bahareh Letnes vil møte pressen tirsdag ettermiddag.



- Vi legger våre planer i kveld, men det ligger i kortene at vi må møte dere. I morgen er første mulighet, skriver Sandberg i en tekstmelding til Nettavisen.



Harald Tom Nesvik (Frp) tar over som fiskeriminister. Nesvik kom ut på Slottsplassen sammen med statsminister Erna Solberg (H) etter statsråd mandag.

Det har blåst rundt Sandberg etter at det ble kjent at han brøt flere sikkerhetsrutiner da han og kjæresten besøkte Iran i juli – uten at hans eget departement eller Statsministerens kontor ble varslet. Sandberg hadde også med seg tjenestemobilen, som skal ha inneholdt sensitiv informasjon.

Flere sikkerhetseksperter har påpekt at mobiltelefonen hans etter all sannsynlighet ble hacket mens han var i Iran.

Fiskeriministeren er i tillegg blitt kritisert for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

– Jeg har hele tiden vært tydelig og klar på at de bruddene som har vært på det regelverket vi har, ikke er akseptable. Det har også Per Sandberg vært klar på, har statsminister Erna Solberg (H) svart på spørsmål fra NTB.

Ikke over

Fra opposisjonen på Stortinget blir det understreket at saken ikke er over når Sandberg er ute av regjeringen.

– Vi ser en regjering som gjentatte ganger viser et slumsete forhold til sikkerhet. Ikke bare gjennom Sandbergs reiser til Iran og Kina, men også hvordan IKT-tjenester i offentlig sektor flagges ut på bekostning av sikkerhet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det gjenstår fortsatt å se hva statsministeren har foretatt seg for å unngå denne skandalen. Vi kommer til følge dette tett for å se om dette bør få enda større konsekvenser, sier stortingsrepresentant og nasjonal talsperson Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

I Aftenposten skriver Stanghelle at Solberg ikke har hatt en overbevisende hånd på rattet i flere saker som gjelder sikkerhet og beredskap. Han viser til Riksrevisjonens knallharde kritikk av regjeringens terrorsikring. Den skal kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget holde åpen høring om i slutten av august.

Tillitssvikt

Blant de politiske kommentatorene var det flere som, før nyheten sprakk, mente at det gikk mot Sandbergs avgang. En av dem som nylig har endret mening, er Minerva-skribent Jan Arild Snoen.

Det skjedde etter at Sandbergs datter i et intervju med TV 2 i helgen antydet at faren kan komme til å trekke seg fra ministerposten.

– Det framkom da at Sandberg ikke har tillit til Statsministerens kontor og derfor ikke informerer og dermed bryter retningslinjene. Så tilliten går ikke den veien, og da er det litt rart at statsministeren skal ha tillit til ham, sa Snoen i NRKs Politisk kvarter mandag morgen.

Solberg taus

Adresseavisen brakte søndag nyheten om at Sandberg og hans fraseparerte kone begge skal ha varslet Statsministerens kontor om hverandre for flere måneder siden.

Solberg har så langt ikke kommentert disse opplysningene.

– Jeg kommer ikke til å kommentere enkeltdeler av det som er spekulasjoner og saker i mediene, sa Solberg, som heller ikke ville si om hun informerte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om forholdet.

(Nettavisen/NTB)

Mest sett siste uken