Per Sandberg melder seg ut av Frp

Sandberg kom med nyheten på Liberalistenes landsmøte.

Den tidligere statsråden var til stede på Liberalistenes landsmøte på Løren i Oslo denne helgen, og fra talerstolen i dag kom han med den oppsiktsvekkende nyheten.

- Liberalistenes stemme trengs i norsk politikk, sa han, ifølge Dagbladet.

Og samtidig annonserte han at han er helt ferdig i Fremskrittspartiet. Han snakket videre om at det var en vanskelig avgjørelse å finne ut av om han skulle fortsette å ha det «steike artig» med Bahere (Letnes) og drive bar, eller engasjere seg igjen i norsk politikk.

Full disposisjon

Etter mye grubling skal 60-åringen ha bestemt seg. Nå vil han stille seg til full disposisjon for Liberalistene, hvis partiet mener at han kan være en ressurs. Liberalistenes nyvalgte partileder Ronny Skjævland er imidlertid ikke i tvil.

– Sandberg er en ressurs som vil tilføre oss som relativt nytt og for mange ukjent parti nyttig kunnskap og være en døråpner som vi bare har kunnet drømme om. Jeg er sikker på at han kan bistå med å ta Liberalistene til et helt nytt nivå og gjøre oss langt mer synlige og relevante enn vi har vært hittil, sier Skjæveland i en pressemelding.

Liberalistene har som sitt viktigste politiske prosjekt oppnå en trygg hverdag, økt velstand og større mangfold gjennom beskyttelse av individuelle rettigheter, skriver partiet på sine hjemmesider.

Partiet ble grunnlagt i 2014 og har lag i åtte fylker, men ingen folkevalgte representanter verken lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Turbulent

Trønderen ble også hentet inn som statsråd i Erna Solbergs (H) regjering, som fiskeriminister i årene 2015 til 2018. Han var våren 2018 en kort periode justis- og beredskapsminister etter partifellen Sylvi Listhaugs avgang.

Sandbergs siste tid i regjeringen ble imidlertid turbulent. I august 2018 gikk han av som fiskeriminister og Frp-nestleder etter avsløringer om at han, mot PSTs råd, hadde tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran uten å varsle Statsministerens kontor om reisen. Han tok også med telefonen på en jobbreise til Kina i mai.

Sandberg mente avgangen ikke skyldes mobilbruken, men hvordan mediene og andre politikere jaget og «misbrukte» forholdet til hans nye kjæreste, som har bakgrunn fra Iran.

Bar-eier

Sandberg har de siste månedene vært opptatt med å drive en bar i Halden, sammen med kjæresten Bahare Letnes. I første omgang er det selve baren og en vinstue som åpnet med både mat- og drikkeservering.

Se bildene av baren til Per Sandberg og Bahare Letnes:

Han uttalte også i desember i fjor at han ønsket å bli taxisjåfør i Halden, men det ble bare med tanken.

- Jeg har tatt kjøreseddel, og er klar for det. Men jeg har ikke tjent en krone på taxikjøring, sa han til Nettavisen i august.