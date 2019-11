Per Sandberg og kjæresten har flyttet til Halden

Den tidligere fiskeriministeren og hans norsk-iranske kjæreste har kjøpt seg hus i Halden.

Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes har nå flyttet til Halden, det melder Halden Arbeiderblad.

Per Sandberg var i tolv år Fremskrittspartiets første nestleder under Siv Jensen. Det er over ett år siden han trakk seg som fiskeriminister etter en omstridt Iran-ferie med kjæresten Bahareh Letnes.

Før ferieturen varslet han ikke statsminister Erna Solberg, noe han var forpliktet til å gjøre. I tillegg tok han jobbtelefonen med seg på reisen, noe som også var i strid med instruksene ettersom Iran anses som et høyrisikoland på elektronisk spionasje.

Den 13. august 2018, samme dag som Sandberg trakk seg som fiskeriminister, trakk han seg også som første nestformann i Fremskrittspartiet.

Den siste tiden har paret røket ut av Skal vi danse, i tillegg til at Sandberg ikke fikk napp på en jobb som avdelingsdirektør for samfunnsutvikling og drift i Nordre Land.