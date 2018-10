Per Sandberg om veien videre: - Mulig at jeg blir Nav-klient

Den tidligere statsråden er usikker på hva fremtiden bringer.

LITTERATURHUSET (Nettavisen): Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes kom nylig tilbake fra en tur i Iran, og under lanseringen av boken «Fremmede makter har flyttet inn» snakket han mandag om besøket.

- Dette var kun en «studietur». Jeg var ikke på et eneste seminar. Karantenenemda vil selvfølgelig få et svar. Jeg må jo svare, sier Sandberg til Nettavisen.

Var i forretningsmøter

Dette kommer i kjølvannet av at Sandberg fikk en seks måneders karantene etter at han gikk av som fiskeriminister i august, og at nemda nå ønsker svar på hvorfor den tidligere fiskeriministeren møtte iranske næringstopper og politikere.

- Jeg har vært i flere forretningsmøter, men det har ingenting å gjøre med det jeg gjorde som statsråd og stortingsrepresentant. Jeg var i Iran for å se på noen potensielle muligheter for fremtiden, forteller Sandberg til Nettavisen.

FREMTIDEN: Per Sandberg snakket om fremtiden med kjæresten Bahareh Letnes og sin egen karriere.

- Kan bli Nav-klient

Karantenen til Sandberg går ut 13. februar 2019. I tillegg har han fire måneders saksforbud for saker, som har med rådgiving eller bistand i saker som gjelder kvotesystemet i fiskerinæringen.

På spørsmål fra Nettavisen om hva han gjør etter 13. februar, svarte Sandberg følgende med et smil på lur:

- Det kan hende at jeg blir Nav-klient.

Med en mer alvorlig tone utdyper Sandberg videre at ingenting er sikkert, men at det er «spennende ting på gang» utenfor politikken.

Tidligere i høst opprettet han enkeltpersonsforetaket «Per Sandberg» I Brønnøysundregistrene beskrives virksomheten på følgende måte:

«Konsulentvirksomhet innen markedsføring, kommunikasjon, rådgivning, kurs, foredrag og publikasjoner innen et bredt spekter av næringsinteresser og politikk. Selskapet skal videre bistå med salg og markedsføring, nasjonalt og internasjonalt, herunder norsk sjømatnæring og teknologi knyttet til sjømatproduksjon».

Eks-statsråden vil da ha mottatt etterlønn i seks måneder etter at karanteneperioden er ferdig i februar. Tidligere har han selv kritisert ordningen med etterlønn blant avgåtte statsråder.























