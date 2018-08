Per Sandberg reagerer med sarkasme på DSS mobil-opplysninger

- Huffda, mange som er «skuffet og dypt sjokkert» nå, skriver Per Sandberg på Facebook etter at det ble kjent på fredag at det ikke var funnet spor av misbruk i form av innlogginger under Iran-oppholdet.

Undersøkelsene til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) viser at det ikke er registrert forsøke på å logge seg inn i saksbehandlingssystemet mens Sandberg var på ferie i Iran sammen med kjæresten Bahareh Letnes.

Les mer: DSS: Ingen innlogginger da Sandbergs telefon var i Iran

På sin åpne Facebook-profil reagerer Sandberg med den ironiske kommentaren: «Huffda, mange som er «skuffet og dypt sjokkert» nå».

Han kalte medieoppslagene i etterkant av at det ble kjent at han tok med tjenestetelefonen på ferie i Iran, for en heksejakt på han og kjæresten Bahareh Letnes.

Les også: Rasende Sandberg: - Dere har nærmest henrettet denne kvinnen

Måtte trekke seg

Sandberg trakk seg som fiskeriminister, samt nestleder i Frp, da det etter hvert kom fram svært belastende informasjon om brudd på regjeringens sikkerhetsrutiner. Han har spesielt blitt kritisert for å ha hatt med seg tjenestetelefonen til Iran – uten å varsle statsministeren på forhånd om verken reisen eller om at han hadde med seg telefonen.

Les Gunnar Stavrums kommentar: PST var tause da det kokte rundt Sandberg

Politiets sikkerhetstjeneste tok hånd om Sandbergs telefon idet han kom tilbake til Norge, og de har den fortsatt for å undersøke om iranske myndigheter kan ha brutt seg inn i den. PST-sjef Benedicte Bjørnland har langt på vei avdramatisert de sikkerhetsmessige konsekvensene av at telefonen ble tatt med til Iran.

– Men meg bekjent er ikke dette en telefon som har vært bærer av sikkerhetsgradert informasjon. Så det som er grunnleggende nasjonale interesser, det har ikke befunnet seg på den telefonen, uttalte hun tidligere denne uken.

Ikke funnet tegn på misbruk

DSS har på sin side ikke funnet spor av misbruk i form av innlogginger under Iran-oppholdet. Departementet understreker på sin side at det ikke var lagret data fra saksbehandlingssystemet lokalt på telefonen.

Da Sandberg var i Kina i mai, og også hadde med tjenestetelefonen, var saksbehandlingssystemet ikke installert på telefonen.

Les også: Frp får lavest oppslutning siden april i fjor

Mest sett siste uken