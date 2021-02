Per Sandberg: - Vi mister en av Norges uten tvil beste politikere

Tidligere Frp-topp Per Sandberg frykter konsekvensene av Siv Jensens avgang.

Per Sandberg, tidligere fiskeriminister og eks-nestleder i Frp, fortviler etter at Siv Jensen torsdag varslet sin avgang som Frp-leder og uttrykker bekymring over Sylvi Listhaug som Jensens foreslåtte etterfølger.

Se Per Sandberg på NRK Radio Politisk kvarter:

- Dette var rimelig trist, selv om jeg har meldt meg ut av Frp og inn i Liberalistene, uttaler Sandberg på Politisk kvarter på NRK fredag.

Les også: Listhaug: – Det er så trist at du gir deg som leder

Torsdag uttalte han til Adresseavisen at Siv Jensens avgang er en seier for den destruktive fløyen i Frp, et argument han gjentar fredag og peker på at Sylvi Listhaug sa hun følte hun slapp ut av fengsel da Frp gikk ut av regjering.

- Frp i regjering var en suksess, men vi fikk aldri anledning til å fortelle velgerne det på grunn av de destruktive kreftene i partiet, uttaler Sandberg til NRK.

- Sylvi Listhaug har vært en del av dem som ikke var glad for å sitte i regjering, iser han videre.

Sandberg er full av ros for Siv Jensens som partilederen som tok Frp inn i regjering.

SISTE: Fremskrittspartiet innkaller til pressekonferanse med Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen i Stortinget fredag kl. 10.

- Frp har tapt veldig mye på at Siv Jensen har tatt dette grepet. Vi har mistet en Norges beste politikere, uten tvil, sier Sandberg, som likevel uttrykker forståelse for hennes avgjørelse.

Han frykter at Siv Jensens beslutning likevel vil få betydning for Frps rolle i norsk politikk i lang tid framover:

- Nå blir det lenge til vi ser Frp i posisjon. Nå er de satt på vent, sier han om regjeringsdeltakelse.

Les også: - Listhaug er kanskje den mest kontroversielle politikeren vi har

Les mer Sumaya Jirde Ali om endringer i Frp-ledelsen: - Har en skikkelig ekkel klump i magen

Reklame Her er årets beste påskeegg