Per-Willy Amundsen (Frp) vil avvikle NRK

Frp-Amundsen reagerer sterkt på radioinnslag,

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) mener NRK fremmer hat mot Israel og jødene etter å ha lyttet til uttalelser om Israel i radioprogrammet «Shaun på P13», skriver VG torsdag.

- Løsningen er «del dem opp, selg dem i biter», sier Frp-toppen til VG.

Han mener det er på høy tid å avvikle NRK. Blant uttalelser i programmet var dennee:

«Det er nesten så jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket», sier programlederen om Israels vaksinasjonsprogram, ifølge Medier24.

Amundsen forteller til VG at han mener hendelsen ikke er unik og at NRK driver en sosialistisk propaganda.

Underholdningsredaktør i NRK Charlo Halvorsen beklager innslaget.

– Det er over streken. Dette må vi bare beklage, og jeg skjønner godt at folk er sinte, sier han.

Halvorsen legger til overfor VG at han mener det er feil at NRK fronter jødehat og Israel-hat og og at det ikke er noe nytt at Frp ønsker seg en annen finansiering av NRK.

Beklager og avpubliserer

I programmet kom sa programlederen med følgende tirader:

«Sa jeg apartheid, jeg gjorde det, gjorde jeg ikke det? Bare for å understreke det: Først fikk palestinerne ingen vaksiner, for fjorten dager siden fikk de hundre, i går fikk de 2000. 1,1 millioner skikkelige mennesker får vaksine, 2100 av de som ikke er så skikkelige får vaksine. Vi må bare aldri glemme hvor rævva Israel er, det er sykt viktig at vi aldri glemmer det, jeg bare sier det, vi må aldri glemme hvor rævva Israel er».

Halvorsen sier også at episoden ikke får konsekvenser for Matheson, men at denne biten av programmet vil bli avpublisert.

– Vi synes det var over streken og et sleivspark i et direktesendt program. Vi skjønner at folk blir provosert og at det er uheldig, så vi tar det bort, sier han.

Mange hundre klager

Nå opplever NRK en storm av klager etter Mathesons utblåsning. Hele 229 klager på mindre enn 24 timer har NRKs kringkastingsråd mottatt.

- Til at de har kommet på mindre enn ett døgn, er det et høyt tall, forteller sekretær i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, til Medier24 på onsdag.

Han opplyser at rådet vil ta opp saken i møtet sitt neste torsdag, og at over 200 klager på 24 timer er svært sjeldent. Ifølge Skarrud skjer det kun én eller to ganger i året. Like før klokken 13.30 onsdag melder imidlertid NTB at antall klager har passert 300.

