Person alvorlig skadd etter trafikkulykke på E6 i Sel

En person er alvorlig skadet etter at fire biler skal ha vært involvert i et trafikkuhell på E6, like nord for Sel.

Saken oppdateres! Politiet i Innlandet fikk melding om ulykken klokka 14.44 onsdag ettermiddag. - Nødetatene er fremme på stedet. Alle er ute av bilene, trafikken står i begge retninger, få omkjøringsmuligheter i nærheten. En person er alvorlig skadet, skriver politiet på Twitter. E6 er sperret som en konsekvens av ulykken.

