En person ble alvorlig skadd i en frontkollisjon på riksvei 4 i Nittedal natt til søndag.

Politiet meldte om ulykken på Twitter like etter midnatt. De opplyser at det dreier seg om en møteulykke, og at to biler med fire personer var involvert.

– Tre av de involverte kjøres Ahus. En alvorlig skadd, men bevisst og ikke livstruende, skriver Øst politidistrikt.

Alle nødetater rykket ut og et felt ble sperret etter ulykken.

Videre oppfordrer politiet folk til å kjøre etter forholdene.

– Det meldes om stedvis glatte veier på E6 og Rv. 4. Vegtrafikksentralen er varslet for salting på E6.

(©NTB)

