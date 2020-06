Person alvorlig skadet etter knivstikking i Oslo

En person er alvorlig skadet etter en knivstikking i Oslo. To personer er pågrepet.

Saken oppdateres

Politiet er på plass med flere patruljer i Storgata etter at en person er blitt knivstukket og alvorlig skadet.

– Knivstikkingen har skjedd på åpen gate, ved Rett inn Bar, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli til Nettavisen rett over klokken 15.00 onsdag ettermiddag.

Politiet leter i øyeblikket etter to gjerningsmenn som løp fra stedet.

Fornærmede er kjørt til sykehus og får behandling der.

Klokken 15:50 melder politiet at de har pågrepet to menn i Bernt Ankers gate som de knytter til hendelsen. Der har de også funnet en kniv som de tror har vært brukt under knivstikkingen.

ALVORLIG: En person er alvorlig skadet etter en knivstikking i Storgata i Oslo Foto: Skjermdump (Google Maps)

Politiet har sikret åstedet og søker forklaring fra vitner på stedet.