Person frigjort etter arbeidsulykke på Hamar

En person skal var fastklemt etter å ha fått en vegg over seg i forbindelse med legging av nytt gulv.

Saken oppdateres.

Ulykken skal ha skjedd klokken 17.08. Ifølge Innlandet politidistrikt skal en person ha fått en vegg over seg i forbindelse med legging av nytt gulv i et hus på Ottestad utenfor Hamar, det skriver de på Twitter. Personen var fastklemt etter ulykken.

Like over klokken 18 melder politiet på Twitter at personen er frigjort av brannvesenet og får behandling av helse. Personen fremstår som oppegående, men forslått.

- Det er en person som i forbindelse med legging av nytt gulv i andre etasje har fått en vegg, som har løsnet av uvisst grunn, over seg, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Atle B. von Obstfelder til Nettavisen.