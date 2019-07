Person funnet død i vannet ved Bygdøy i Oslo

Vedkommende ble fraktet opp på land i livløs stand.

- Melder beskrev at en person lå i vannet med ansiktet ned, cirka hundre meter ut fra stranda på Bygdøy, sier operasjonsleder Line Scott i Oslo politidistrikt rett før klokken 13, til TV 2.

Politiet sier videre at personen ikke hadde på seg typisk badetøy, og at det derfor ikke kan utelukkes at vedkommende kan ha ligget i vannet en stund.

Det var en båtfører som oppdaget personen livløs ved Bygdøy sjøbad, men politiet er sparsommelige med å gi flere detaljer i skrivende stund.

- En livløs person var observert i vannet ved Bygdøy sjøbad. Vedkommende er bekreftet død. Vi ønsker ikke å gå i ytterligere detalj om alder og kjønn før pårørende er varslet. Pr nå er vedkommende ikke identifisert, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Personen ble funnet av folk som var ute i båt mellom øya Killingen og Bygdøy sjøbad. En politipatrulje kom til stedet og hentet opp vedkommende, som raskt ble erklært død.