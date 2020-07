Person innlagt på Haukeland universitetssjukehus med koronavirus

For første gang på nesten tre måneder har en person med covid-19 blitt innlagt på Haukeland universitetssjukehus.

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen overfor Bergens Tidende.

Haukeland universitetssjukehus har ikke hatt innlagte koronapasienter siden 26. april.

Les også: Svensk helsetopp advarer om det som nå skjer i Europa

Sykehuset er på grønn beredskap og mener det er lite som tyder på at det blir nødvendig å trappe opp beredskapen ennå.

– Vi har kapasitet til å ha inne seks pasienter med covid-19. Så har vi opptrappingsplaner dersom det skulle komme en ny bølge, sier Vigander.

Han legger til at dette er en påminnelse om at pandemien ikke er over, og at folk må fortsette å ta hensyn.

(©NTB)

Les også: Forskere: Mulig korona-gjennombrudd

Les også: Piers Morgan har korona-kritisert flere kjendiser. Nå får han selv høre det