Person slått ned i Oslo - gjerningspersonen er på frifot

En person i 20-årene ble slått ned på Løren Torg i Oslo fredag kveld. Politiet kan foreløpig ikke si noe om det er blind vold eller om det er en kobling mellom offeret og gjerningsmannen.

- Politiet fikk melding cirka klokken 18.30 om at flere ungdommer var i slåsskamp. Da vi kom til stedet, var det en person som lå igjen. Han er betegnet som lettere skadd, og har skader i ansiktet, sier innsatsleder Kristoffer Bang til Nettavisen.

Fornærmede ble sendt til legevakten for videre undersøkelse.

Se intervju med innsatsleder på stedet i videoen øverst i saken.

Innsatslederen forteller at offeret er en gutt, men at han er usikker på alder. NTB melder imidlertid at fornærmede skal være i 20-årene.

Politiet meldte om voldshendelsen på Twitter klokken 18.43 fredag kveld.

- Vi er i området Løren Torg etter at vi fikk melding om at en person var slått ned. Fornærmede er bevisst, og blir sjekket av ambulanse. Patruljer søker i området etter gjerningsmenn, skrev politiet.

Politiet er nå i kontakt med vitner, og søker i området med hundepatruljer.

- Foreløpig er ingen personer pågrepet melder politiet like etter klokken 19.

JAKTER GJERNINGSPERSON: Politiet er på Løren Torg etter at en person ble slått ned. Gjerningspersonen er på frifot. Foto: Trond Lepperød (Mediehuset Nettavisen)

Fant kniv og blodspor

Klokken 19.23 meldte politiet at det er funnet en kniv på stedet, og det er også noe blodspor.

Vitner har opplyst at mellom fem og sju personer løp fra stedet. Personene skal være tidlig i 20-årene, men på grunn av mørket er vitnebeskrivelsene usikre, har operasjonsleder Marianne Heidenstrøm opplyst til NTB.

Innsatsleder Kristoffer Bang forteller imidlertid til Nettavisens journalist på stedet at det er ungdommer de leter etter.

- Mange ungdom har løpt fra stedet. Vi har grunn til å anta at minst en av de som har løpt fra stedet også har en form for skade. Vi vet ikke hvor mange vi ser etter, det er mellom fem og ti personer. Det lå også igjen en kniv på stedet. Når forsøker vi å finne de som er involvert og bakgrunnen for at det skjedde på Løren Torg, sier han.

En rekke voldshendelser

Denne hendelsen føyer seg inn i rekken av andre voldshendelser i Oslo den siste tiden.

VOLDSHENDELSER: Politiet har i det siste måttet rykke ut til en rekke voldshendelser i Oslo. Illustrasjonsbilde. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Blind vold herjet nemlig hovedstaden sist helg. På tre og en halv time, fra fredag klokken 23.00 og til 02.30 lørdag forrige uke, rykket politiet ut til mer enn 20 voldshendelser i Oslo sentrum.

«Oslo sentrum: Så langt i natt, har vi rykket ut på et relativt høyt antall tilsynelatende uprovosert vold. I noen tilfeller har et større antall gjerningspersoner gått til angrep på enkeltpersoner eller et mindre antall offer. Noen av disse er også påført skader.», meldte politiet på Twitter natt til lørdag.

Les også: Se Oslo-politiets dramatiske voldshelg

Og flere voldshendelser ble det senere samme helg.

Her viser vi noen av de mange utrykningene Oslo-politiet ble kalt ut på:

«Tøyen: En kvinne ble nylig slått flere ganger, og fraranet sin mobiltelefon, før gjerningsmannen løp fra stedet. Vi har nettopp pågrepet antatt riktig gjerningsmann idet han kom ut av en taxi på Skullerud, og viftet med en kniv. Den stjålne mobiltlf ble funnet ved gj.mann.»



«Kvinnen kjørt til Legevakta. Hun blir anmeldt for vold mot politi. Politiet er fortsatt på adressen og foretar åstedsundersøkelse.»



«Vi er i Harbitzalleen hvor det var meldt om bråk. Vi er i kontakt med tre personer på utsiden. Den ene personen blør i ansiktet. Vi tar oss inn på en adresse og sjekker hva som har skjedd.»

«Youngstorget: Ca 20 personer innblandet i slagsmål. Vi er på vei med patruljer og ambulanser.»

Les også: Oslo-politikere reagerer etter voldshelg i hovedstaden

Mistet kontrollen

– Byrådet har mistet kontrollen over voldsutviklingen i Oslo, sa Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg til Nettavisen tidligere denne uken.

– Mye tyder på at det er snakk om større gjenger med menn som uprovosert går til angrep på enkeltpersoner eller mindre grupper, sa operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet til NTB.

Etter krisemøtet med justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mandag, snakket Nettavisen med politimester i Oslo, Beate Gangås.

- Hva gjør deg mest opprørt av alle disse hendelsene?

- Jeg synes tilfeller der flere går sammen og utøver vold mot en enkeltperson helt uprovosert, er nedrig, alvorlig og helt uakseptabelt, sier Gangås til Nettavisen.