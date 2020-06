Person tatt opp av vannet på Mosterøy

En person får førstehjelp på Mosterøy i Stavanger kommune etter å ha blitt hentet opp av vannet.

Like over klokka 21.30 forteller politiet i Sør-Vest at det skal ha vært tre personer som har badet på stedet.

- To av dem berget den siste på land. Uklart hvor lenge vedkommende har vært i vannet. Helsepersonell driver førstehjelp på stedet nå, skrives det på Twitter.

Brannvesenet skriver at de rykker ut til Askjevegen, som ligger på nordsiden av øya utenfor Stavanger by.

Sørvest politidistrikt fikk først melding om personen klokka 21.10.

