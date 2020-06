Person var savnet i Salangselva

En kvinne i 20-årene fraktes til UNN etter ulykke søndag kveld

- Det er iverksatt en redningsaksjon etter melding om at en person er savnet i Salangselva. Luftambulanse fra Tromsø med dykkere samt luftambulanse fra Evenes er sendt til stedet. Meldingen oppdateres, skriver Troms politidistrikt.

– Det er en pågående redningsaksjon, sier Randi Johansen ved 110-sentralen til Nordlys.

Hun opplyser at det er gjort et funn, men henviser til politiet for ytterligere detaljer.

– Det var to personer på et flytedyr i elva, og den velta og den ene kom seg til land. Men den andre er savnet. Det er en stri og stor elv, og foss i nærheten. Luftambulanse og dykkere er på stedet, sier operasjonsleder Eirik Kileng ved Troms politidistrikt til VG.

Klokken 21.53 bekrefter politiet at den savnede er funnet.

- Den savnede er lokalisert og hentet opp av Salangselva. Vil bli fraktet til Universitetssykehuset i Tromsø med ambulansehelikopter. For opplysninger om tilstand på pasienten henvises media til å ta kontakt med UNN.

Nordlys skriver at den savnede er en kvinne i 20-årene, men opplysninger om skadetilstand er foreløpig ikke kjent.

– Hun ble funnet på nedsiden av Kistefoss, og ser da ut til å ha blitt tatt med elva ned dit. Det ble iverksatt førstehjelp på stedet. Hun vil bli flydd til UNN, sier Kileng til Nordlys.

Salangselva renner fra Bones i Bardu til den renner ut i havet i Sjøvegan i Salangen.