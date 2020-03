Personell først - så materiell

Den nye Langtidsplanen for Forsvaret må prioritere mer personell i Forsvaret. Uten mer personell kan investeringer i nytt materiell være fåfengt.

Av Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsmann for Høyre

Under forrige regjering ble nye fregatter liggende til kai fordi besetninger og reservedeler manglet. Dette er paradoksalt, da fregattene kostet mange ganger mer å kjøpe enn det kostet å drifte dem på en god måte.

Det er meningsløst å investere milliarder i nytt materiell, for så å ikke kunne bruke materiellet fordi det mangler noen millioner til drift.

- Personell er Forvarets viktigste ressurs

Forsvaret må kontinuerlig investere i moderne materiell for å holde tritt med utviklingen. Da trengs det også kontinuerlig påfyll av personell.

Alternativ D, som er det minst ambisiøse alternativet i Forsvarsjefens fagmilitære råd, innebærer en betydelig økning med 4000 ansatte og 3500 vernepliktige.

Det er ikke gjort over natta å øke antall hoder i Forsvaret med flere tusen. Konkurransen om kompetansen er beinhard. Forsvaret må tenke nytt.

Over 600 befal under 30 år slutter hvert år. Det er et altfor høyt antall.

Forsvarssjefen skriver i sitt fagmilitære råd (FMR):

«Alle personellkategorier må økes. Det tar tre år å utdanne en offiser. Det tar også tid å utvikle spesialistkompetanse. Offiserer og spesialister trenger flere års erfaring for å fylle sentrale funksjoner i styrkestrukturen. Det blir derfor viktig å bruke alle virkemidler fleksibelt både for å rekruttere og beholde relevant personell i disse kategoriene. Kapasiteten ved Forsvarets utdanningssystem må bli betydelig større». Han skriver dessuten at «Slik personellsituasjonen er i flere av Forsvarets operative avdelinger i dag, kan en beskjeden økning i bemanningen gi betydelig operativ effekt, i tillegg til å styrke beredskap og reaksjonsevne».

Dette er en viktig melding fra forsvarssjefen.

- Bruk reservistene

Regjeringen har brukt flere milliarder på å sette Forsvaret vi har i stand. Det aller første regjeringen Solberg måtte gjøre, var å ta igjen et vedlikeholdsetterslep på 3-4 milliarder kroner. Skal vi få full effekt av denne satsingen, trengs mer personell.

Behovet for mer personell tilsier at Forsvaret i større grad bør benytte reservister. Dette vil gi økt tilgjengelighet, reaksjonsevne og utholdenhet for avdelingene. Reservister kan kalles inn ved behov, både ved øvelse og i krise, og dermed fleksibelt dekke en viktig del av Forsvarets personellbehov.

Økt bruk av reservister vil gi samfunnet mer igjen for kostnadene ved å utdanne soldater. Når soldatene dimitteres er det brukt betydelige midler på å opparbeide spesialisert militær kompetanse.

Ved å opprettholde denne kompetansen gjennom repetisjonsøvelser, kan personellet være verdifulle i mange år etter endt førstegangstjeneste.

Uten reservister vil ikke Forsvaret ha tilstrekkelig antall soldater til å ivareta sine oppgaver i krise og krig.

Den sikkerhetspoliske situasjonen tilsier at velprøvde tanker fra det gamle mobiliseringsforsvaret må tørkes støv av og tilpasses dagens situasjon.

Personellet er Forsvarets viktigste ressurs.

Første bud i den videre oppbyggingen av Forsvaret er å utnytte det Forsvaret vi har til fulle. Da må det mer folk til!

